Controlli al Brennero: raffica di denunce e arresti della Polizia di Stato

mercoledì, 8 giugno 2022

Brennero – Per tutto il lungo week-end di Pentecoste, in considerazione dell’elevato traffico in ingresso in Italia nonché dello svolgimento, soprattutto nelle ore serali, di eventi di aggregazione specie giovanili, il Commissariato di Polizia di Stato del Brennero ha intensificato l’attività di controllo anche con l’impiego di pattuglie straordinarie. Sono state complessivamente controllate 265 persone e fermati 81 veicoli

Oltre un centinaio di cittadini stranieri in ingresso in Italia sono stati accompagnati in ufficio al fine di una verifica dei requisiti per l’ingresso sul territorio nazionale e l’adozione dei provvedimenti conseguenti. Nella serata di venerdì 3 giugno, nel corso di una specifica attività di controllo presso un locale pubblico di Vipiteno, una pattuglia della Squadra Volante si poneva all’inseguimento di una vettura che non si era fermata all’ ”alt” degli agenti.

Questi riuscivano a fermare il veicolo dopo il suo ingresso in autostrada: il conducente, un cittadino straniero residente in provincia, sottoposto a test per la rilevazione dell’alcol, evidenziava un tasso alcolemico pari 1,72 g/l, motivo per il quale veniva denunciato e la vettura sottoposta a sequestro.

Nella mattinata di sabato 4 giugno, considerata le prevedibili criticità del traffico in ingresso in Italia e alla luce delle segnalazioni giunte dai cittadini in circostanze similari, veniva predisposto uno specifico servizio di controllo stradale sulla statale 12 fra Brennero e Vipiteno per contrastare la violazione di circolazione dei mezzi pesanti su detta arteria: 2 trasportatori stranieri che, per evitare le code in autostrada, avevano violato il divieto, venivano sanzionati.

Nel pomeriggio di lunedì 6 giugno venivano tratte in arresto 2 persone: dapprima veniva fermato a bordo di un EC in ingresso in Italia un cittadino straniero che esibiva agli agenti una carta di identità falsa; poco dopo, a seguito di una segnalazione di atteggiamento sospetto tenuto da un avventore del centro commerciale “DOB”, molto affollato vista la giornata festiva ed i numerosi turisti in transito, veniva controllato un cittadino rumeno, a carico del quale si accertava essere pendente un ordine di carcerazione, dovendo espiare una pena di un anno e 4 mesi per rapina.