Accoltellamenti in centro a Bolzano, arresto per tentato omicidio

venerdì, 4 marzo 2022

Bolzano Accoltellamenti in centro a Bolzano, nuovo arresto per tentato omicidio. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Bolzano ha proceduto agli arresti degli autori di due gravi accoltellamenti avvenuti nel capoluogo di recente e le cui vittime sono ancora ricoverate in ospedale.

Nel primo caso, sono stati rintracciati ed arrestati due ragazzi stranieri di 20 e 21 anni, in quanto pesantemente indiziati del tentato omicidio di un loro connazionale, colpito con un fendente all’altezza del cuore nella serata di sabato 19 febbraio, nei pressi di un bar di corso Libertà.

Per l’altro fatto di sangue, avvenuto nella notte del 21 febbraio, in via San Quirino, è stato fermato un cittadino tunisino di 49 anni, già in carcere da 5 giorni a seguito di un arresto in flagranza operato sempre dalla Squadra Mobile, poiché trovato in possesso di un etto di eroina nel corso di un controllo presso il casello di Bolzano Nord.

UN ARRESTO DA PARTE DEI POLIZIOTTI DEL COMMISSARIATO DI P.S. DI BRENNERO

Nel corso dei controlli di frontiera effettuati presso la Stazione Ferroviaria di Brennero, personale del Commissariato di Polizia di Stato di Brennero rintracciava, a bordo del treno Eurocity 87, proveniente da Monaco e diretto a Bologna, la cittadina romena B.S., di 38 anni, nei confronti della quale pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nell’anno 2017 dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, dovendo la stessa espiare la pena di 2 anni, 11 mesi e 18 giorni e 1000 Euro di multa per i reati di concorso in rapina aggravata e concorso in lesioni personali aggravate, reati commessi a Faenza nell’anno 2016.

Oltre al provvedimento restrittivo per il quale era ricercata, nei confronti della stessa, risultavano pendenti altre segnalazioni di rintraccio per notifiche varie.

Dopo la notifica dei provvedimento, la cittadina romena veniva tratta in arresto ed associata presso la Casa Circondariale – Sezione femminile di Trento, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.