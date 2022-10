Sci, Coppa del Mondo sulla 3Tre: i biglietti per la grande notte di Campiglio

martedì, 18 ottobre 2022

Madonna di Campiglio – La Coppa del Mondo di sci alpino è ormai pronta a ripartire, con il tradizionale opening di Sölden del prossimo weekend, e per i grandi del mondo della neve è tempo di un’altra rincorsa alla Sfera di Cristallo.

La festa comincia anche per gli appassionati, che vedono avvicinarsi i grandi appuntamenti della stagione invernale, e che da oggi, lunedì 17 ottobre, possono prenotare il proprio posto d’onore per la grande serata del 22 dicembre a Madonna di Campiglio: la notte della 69a 3Tre.

Dalle ore 15.00 di lunedì 17 ottobre è infatti possibile acquistare, esclusivamente online sul sito www.3trecampiglio.it, i biglietti per l’attesissimo appuntamento prenatalizio fra i pali snodati.

Nel 2021, la 3Tre ha potuto riaprire i battenti al suo pubblico, seppure a ranghi ridotti, per assistere allo show del norvegese Sebastian Foss-Solevaag. Per il 22 dicembre, Madonna di Campiglio pregusta il ritorno delle grandi folle che rendono unica l’atmosfera dell’evento sciistico più storico e amato d’Italia (prima manche: 17.45, seconda manche 20.45).

OTTO SETTORI DISPONIBILI, PREZZI DA 10 A 150 €

Con il ritorno del pubblico a pieno regime, la 3Tre ha individuato 8 diverse aree dalle quali sarà possibile assistere allo spettacolo dello slalom di Coppa del Mondo.

Nell’Area Sud, sul lato sinistro della pista vista dal parterre, sono state distinte quattro diverse zone, A, B, C e D.

Torna quest’anno la Tribuna 3Tre (settore E), con una capienza di 400 posti, mentre il settore F, denominato Area Diamond 3Tre, garantisce un posto a pochi metri dalla linea del traguardo, all’apice della tensione e dell’emozione.

Per chi cerca un’esperienza ancora più esclusiva c’è la Terrazza Platinum 3Tre (Settore G), collocata in cima alla Palazzina 3Tre, con catering VIP e vista mozzafiato sul Canalone Miramonti.

I prezzi partono dai 10€ (più diritti di prevendita) del Settore D, e arrivano ai 150€ (più diritti di prevendita) dell’esperienza più esclusiva, la Terrazza Platinum 3Tre.

L’ingresso è gratuito per i bambini di età inferiore ai 10 anni accompagnati da un adulto, settori F e G esclusi. I biglietti omaggio saranno emessi e forniti ai richiedenti che ne abbiano diritto previa richiesta formale via mail a ticketing@3trecampiglio.it entro e non oltre il 20 dicembre.

Infine, per prenotare i biglietti per il settore H (Area Nord), riservato a Sci Club e Fan Club, contattare ticketing@3trecampiglio.it. I ticket saranno disponibili solamente on-site nelle giornate del 21 e 22 dicembre.

“Per il ritorno del grande pubblico sul Canalone Miramonti stiamo lavorando per creare un’esperienza ancora più ricca e variegata: assieme ai nostri partner, l’APT Madonna di Campiglio e i Comuni di Pinzolo e Tre Ville, daremo il massimo affinché la nostra 3Tre regali spettacolo dalla giornata di vigilia fino al dopogara, proprio come lo faranno i campioni dello slalom fra i rapid gates,” ha commentato il Presidente del Comitato 3Tre Lorenzo Conci.