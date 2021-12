Pinzolo capitale di telemark e buon cibo, Serafini: “Divertimento assicurato”

martedì, 14 dicembre 2021

Pinzolo – Sulle piste da sci di Pinzolo (Trento) il telemark e il buon cibo sono i protagonisti. “Telemark & Food Experience“, tre giorni speciali a Pinzolo, nella Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, che vedrà la presenza di appassionati provenienti dall’Italia e stranieri, in particolare dal Nord Europa.

“E’ un appuntamento importante che è entrato nella tradizione della nostra Skiarea – racconta Roberto Serafini (nel video), presidente della Società Funivie Pinzolo – I protagonisti saranno da una parte il Telemark, tecnica comunemente considerata come l’inizio dello sci, e dall’altra il buon cibo con prodotti Slow Food”. “

Da venerdì 17 dicembre a domenica 19 si potranno trascorrere tre giorni di puro divertimento sulle piste della Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta e con gli esperti potranno essere esplorate le piste da sci del Doss del Sabion, e con un’ottima cucina si vizieranno i palati con piatti e vini squisiti.

VIDEO



Il programma prevede venerdì 17 dicembre l’apertura del Villaggio a Prà Rodont, pranzo alpino con bevanda presso il rifugio Doss del Sabion; sabato 18 dicembre apertura villaggio a Prà Rodont: alle 9.15 partenza primo gruppo per Ski Area Madonna di Campiglio, quindi partenze successive ogni 15′ a seguire fino alle 10.30; a Madonna di Campiglio ristoro al rifugio con degustazione prodotti tipici e formaggi, alle 16 chiusura villaggio e alle 19.30 apericena con musica dal vivo, alle 21 concerto di musica e alle 22.30 pizzata; domenica 19 dicembre: alle 9 apertura villaggio a Prà Rodont, dalle 12 alle 14 pranzo sciato sui rifugi di Pinzolo, alle 16 merenda al villaggio e chiusura dell’evento con l’arrivederci al prossimo anno.

Durante la tre giorni ci sarà anche la lezione di Telemark, in programma sabato 18 dicembre in località Prà Rodont di Pinzolo e domenica pomeriggio verranno estratti a sorte dei bastoni di Telemark griffati con il logo della Skiarea, biglietti della Coppa del Mondo del 22 dicembre e altri gadget.

Info: telemark@poetideimonti.it