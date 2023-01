Sci e attrazioni sulle montagne dell’Engadina e di St. Moritz

mercoledì, 11 gennaio 2023

St. Moritz – Tante le attrazioni che ogni appassionato sciatore e snowboarder trova ogni volta sulle montagne dell’Engadina e di St. Moritz.

Corviglia 2486- 3056metri

• prima di sciare, fate una tappa ad ammirare il FREE FALL, la “caduta libera”

• diventare “re/regina” – respirando l’atmosfera elegante nei suoi ristori

Corvatsch 3303m

• sciare sulla vetta più alta delle Alpi Svizzere sudorientali, il comprensorio sciistico svizzero più vicino all’Italia

• visitare a 3303m un’insolita location – la distilleria ORMA di Whisky, la più alta al mondo

• sciare in notturna sulla pista illuminata più lunga della Svizzera: la CORVATSCH SNOW NIGHT

Diavolezza 2978m

• sciare al chiaro di luna: la GLüNA PLAINA

Lagalb 2893m

• sciare sulla pista più ripida del Cantone dei Grigioni

• superare 8848m di dislivello sugli sci in un solo giorno – il LAGALB CLUB 8848

Da anni le società Engadin St. Moritz Mountains AG, Corvatsch AG e Diavolezza Lagalb AG promuovono congiuntamente la propria offerta che racchiude tutti gli impianti di risalita della regione dell’Engadina e di St. Moritz in Svizzera, singolari strutture alberghiere/rifugi in quota e a valle, numerose realtà gastronomiche ed esperienze sportive oltre che straordinarie.

Parlare di passioni ha un’affinità elettiva con le emozioni. Raccontare con entusiasmo, con gli occhi scintillanti – e soprattutto essendo emozionati – coinvolge gli ascoltatori, perché ciò che viene raccontato viene al contempo vissuto da chi ascolta con interesse, come se la storia fosse condivisa in tempo reale. Oggi nel turismo si parla continuamente di “esperienze”.

Alcune chicche per sciatori e snowboarders sulle piste di questi resort sciistici delle Alpi Svizzere:

Corviglia 2486m – 3056m

– prima di sciare, fate una tappa ad ammirare il Free Fall, la “caduta libera”

Per ogni sciatore appassionato la visita a questa vera e propria “caduta libera” è d’obbligo sulla montagna sopra St. Moritz. Salendo dal paese a Corviglia e prendendo poi la funivia per raggiungere la vetta del Piz Nair a 3056m, durante il comodo tragitto nella cabina, il Free Fall si trova proprio lì. È questa la “partenza praticamente verticale” lunga 150 metri con una pendenza di 45 gradi a 2836m, utilizzata per la discesa libera delle Coppe di Sci Alpino Maschile. È stata voluta fin dal 1974 dal Campione Olimpico e di Coppa del Mondo Bernhard Russi ed è proprio in questo punto – poco prima della cima del Piz Nair – dove i tecnici avevano trovato il ripido pendio perfettamente adatto. Nel 2003 la “caduta libera” ha festeggiato la sua prima assoluta durante il quarto appuntamento di Campionato Mondiale di Sci a St. Moritz ed è da allora che gode di uno status leggendario in tutto il mondo dello Sci Alpino.

È considerata ormai molto popolare tra i Campioni e dai media viene definita spesso “la corsa infernale”, perché durante l’inizio della caduta libera lo sciatore professionista accelera a circa 100 chilometri all’ora in soli 4 secondi e raggiunge 130 chilometri all’ora dopo soli 130 metri.

– diventare “re/regina” – respirando l’atmosfera elegante nei suoi ristori

I ristori sono tanti, ma alcuni spiccano per la loro atmosfera esclusiva, tra cui ad esempio lo Sternbar Marguns a Marguns a forma di stella, perfetto per un aperitivo alla moda all’aperto. Qui gli ospiti, avvolti anche in calde coperte di lana sui loro lettini da sole, possono godersi oltre a bibite più comuni, anche un bicchiere di punch o champagne.

O il quattro Bar su Corviglia, un moderno hotspot che per la sua moderna architettura insolita attira l’attenzione. Il Bar è gestito in collaborazione con AUDI AG ed è un amato ritrovo anche nel fine settimana con musica dal vivo.

Infine lo stile moderno e lo sport incontrano una cucina sofisticata – oltre che un ambiente unico in rosa-verde – nel trendy White Marmot Restaurant & Bar. Con un murales realizzato da un’artista svizzera che mostra una gigantesca marmotta all’esterno sul muro della terrazza solarium, questa diventa uno dei luoghi più chic di tutto il resort.

Corvatsch 3303m

– sciare sulla vetta più alta delle Alpi Svizzere sudorientali, il comprensorio sciistico svizzero più vicino all’Italia

A questa altitudine le piste sono coperte di neve fresca fino alla fine di aprile. Il CORVATSCH vanta 120 chilometri di piste ed è il comprensorio sciistico più conosciuto e molto amato anche dagli sciatori italiani, non solo per essere la montagna più vicina al confine con l’Italia. Qui si scia di giorno e ogni venerdì pure di notte, durante la CORVATSCH SNOW NIGHT. Il quadro di esperienze elettrizzanti si completa con il CORVATSCH PARK che è uno dei più grandi dell’arco alpino. La stazione in vetta è ubicata a 3303m ed è la più alta dei Grigioni oltre alla più alta delle Alpi Svizzere sudorientali. Colpisce per il panorama incantevole – tra una sciata e l’altra – su tutta la valle dell’Alta Engadina.

– visitare a 3303m un’insolita location – la distilleria ORMA di Whisky, la più alta al mondo

La stazione in vetta del CORVATSCH ospita a 3303m di quota anche la distilleria di Whisky Single Malt ubicata alle più alte altitudini a livello mondiale. Pascal Mittner e Rinaldo Willy, due appassionati di whisky e fondatori della distilleria ORMA, da tempo fanno maturare il loro whisky qui. Infatti, dall’autunno 2020, nelle cantine della stazione in vetta, avviene la distillazione. La quota di 3303m influisce singolarmente sul processo di distillazione, che qui avviene a una temperatura inferiore di circa 10 gradi rispetto al livello del mare, cosa che conferisce al Whisky ORMA più note aromatiche e maggiore complessità. Vengono proposte ogni sabato dietro prenotazione visite guidate con degustazioni a 40 Chf (circa 40 Euro)

– sciare in notturna sulla pista illuminata più lunga della Svizzera: la CORVATSCH SNOW NIGHT

Ogni venerdì fino al 7 aprile 2023 i conducenti mettono in moto i battipista per preparare alla perfezione la pista nr. 10, affinché dalle ore 19 sia pronta per gli sciatori che si lanciano dalla pista della CORVATSCH SNOW NIGHT. Qui si scia fino alla mezzanotte su un tracciato lungo 4,2 km con la luce artificiale. Tutt’attorno regna l’oscurità, ma il chiarore della luna e delle stelle si riflette sulle cime: insomma, ci si sente proiettati in un mondo diverso.

Diavolezza 2978m

– sciare al chiaro di luna: la GLüNA PLAINA

In romancio – nella lingua locale dell’Engadina Svizzera – “Glüna Plaina” significa “luna piena”. Quando splende in tutta la sua intensità, le piste e le montagne si tingono di un color bluastro. Il paesaggio circostante con il Piz Palù e il massiccio del Bernina emerge maestosamente nel buio, creando un’atmosfera quasi mistica. Se il meteo lo permette qui si scia di notte senza alcuna luce artificiale il 5 gennaio, 3 febbraio, 5 marzo e 4 aprile 2023. La funivia della DIAVOLEZZA si rimette in funzione in queste notti e il ristorante del rifugio DIAVOLEZZA BERGHAUS è il luogo adatto per riscaldarsi dopo le sciate sulla pista del nevaio e per una cena.

Lagalb 2893m

– sciare sulla pista più ripida del Cantone dei Grigioni

Questa montagna gli intenditori, che si raggiunge in Engadina poco dopo la località di Pontresina e poco prima del Passo del Bernina, è unica per le sue piste ripide e le sue numerose discese in fuoripista. Tra queste, la pista nera con una pendenza del 86% è la discesa più ripida del Cantone dei Grigioni. Il luogo è magico e vanta un’incantevole vista dalla vetta sulla Val Poschiavo svizzera e la Valtellina italiana e – in valle – sul Lago Bianco, dove passa il Trenino Rosso del Bernina, patrimonio dell’UNESCO. I ristoranti sono ubicati alla partenza e all’arrivo della funivia LAGALB e tutti gli ambienti sprigionano un fascino retrò. La gastronomia in vetta è conosciuta tra i locali per l’elevata qualità dei piatti tradizionali svizzeri e dolci.

– superare 8848m di dislivello sugli sci in un solo giorno – il LAGALB CLUB 8848

La “vetta di culto” Lagalb vanta un proprio club fondato nel 1970 che porta oggi il nome di LAGALB CLUB 8848: per diventare socio l’aspirante candidato deve superare 8848m di dislivello in un solo giorno, ciò che corrisponde all’altezza effettiva del Mount Everest. Lo sforzo si raggiunge, effettuando undici discese sugli sci o sullo snowboard fino a valle e compiendo quattro salite a piedi sul sentiero dalla stazione in vetta al Piz Lagalb – il tutto nell’arco di una giornata. Il nuovo socio può beneficiare di numerosi vantaggi a valle.