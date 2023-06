Grande abbraccio tra Brescia e Bergamo con più di 40mila persone

domenica, 4 giugno 2023

Sarnico (Bergamo) – Un grande abbraccio tra Brescia e Bergamo sul ponte tra Sarnico (Bergamo) e Paratico (Brescia). Un cordone lungo 50 miglia tra Brescia e Bergamo ha regalato l’unione di due territori di 24 comunità, ma soprattutto migliaia di persone hanno formato un’incredibile catena umana.

Più di 40mila persone si sono unite oggi lungo gli 80 km tra Bergamo e Brescia in una catena umana, simbolo di unione e solidarietà. Migliaia di persone, partendo contemporaneamente da piazza Vecchia a Bergamo e da piazza Loggia a Brescia, si sono disposte una accanto all’altra, intervallate da 40mila strisce di maglia lunghe ciascuna un metro e mezzo, per unirsi in un’unica catena umana sul ponte tra Sarnico e Paratico, confine delle 2 province, alla presenza di Laura Castelletti, sindaca di Brescia e Giorgio Gori, sindaco di Bergamo e i sindaci dei territori che unisce i due capoluoghi.

Soddisfatta Cristina Begni, presidente di Viva Vittoria, che ha organizzato l’evento: “Volevamo 40mila strisce maglie, ne sono arrivate più di 80mila: una missione compiuta”.

di Ch. Pa.