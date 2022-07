Estate al Corvatsch, Diavolezza e Lagalb: le proposte

giovedì, 21 luglio 2022

St. Moritz – Prosegue alla grande la stagione estiva nei comprensori Corvatsch, Diavolezza e Lagalb e tante opportunità per escursioni, bike ed enogastronomia con le specialità del territorio per i turisti.

Pascoli rigogliosi, flora alpina, laghi scintillanti di un colore blu profondo: i tre Comprensori si presentano con uno scenario alpino da favola. “E’ una meraviglia anche d’estate e le opportunità non mancano: ad esempio un ricco brunch, di un delizioso pranzo nel rifugio Berghaus oppure nel ristorante 3303 o ancora di trascorrere semplicemente alcuni giorni tranquilli con delle escursioni nella zona del Corvatsch e Diavolezza”, è il commento dei responsabili dei Comprensori. Uno dei momenti clou dell’estate sarà la festa nazionale del 1° agosto.

LE PROPOSTE

Corvatsch – Ristorante Alpetta

Colazione all’alpigiana

Inizia la giornata con una sostanziosa colazione all’alpigiana; ogni giovedì dalle 9:30. Orario d’apertura Alpetta: tutti i giorni, ore 10-17. Fino al 27 agosto: sabato inoltre fino alle 20

Festa nazionale 1° agosto

Barbecue à discrétion

Proponiamo un ricco barbecue con grande buffet di antipasti, specialità arrostite alla griglia e squisiti dessert.

Dalle 11 (69 CHF a persona)

Pranzo del 1° agosto al Furtschellas

Inizia in tutta tranquillità la festa del 1° agosto con un ricco brunch servito al ristorante La Chüdera.

Eventi Brunch del 1° agosto al Furtschellas

Adulti inclusa salita e discesa con la funivia 79*franchi svizzeri.

Adulti, solo brunch 60 franchi svizzeri

Bambini (6-15 anni), solo brunch 1 franco svjzzero per ogni anno di età

Supplemento funivia bambino (6-15 anni) 9 franchi svizzeri

*Pagamento presso la biglietteria della stazione a valle di Sils

Il brunch include: buffet, caffè, tè, succo d´arancia e 1 bicchiere di Prosecco.

Prenotazione obbligatoria

Diavolezza

360° Mountain Movie – Avventure alpine virtuali

Nel centro VR ubicato presso la stazione in vetta puoi immergerti nell’avventura alpina senza esporti ad alcun rischio: in modo virtuale e gratuitamente.

Glacier Experience Trail

Evoluzione dei ghiacciai

Le cinque postazioni del trail trattano il tema dei mutamenti del ghiacciaio di Pers e Morteratsch: un’esperienza non virtuale e vissuta da vicino.

Il rifugio Berghaus

Dormire a 2798 m di quota. Silenzio, posizione appartata e a tu per tu con la luna e le stelle: un pernottamento nel rifugio Berghaus regala un’esperienza indimenticabile.

Gletscherhüttli Diavolezza

Spiegazioni di un ranger. Hai domande sul mondo alpino? Un ranger della Scuola di alpinismo di Pontresina ti fornisce informazioni interessanti sul luogo.

Accoglienza negli alberghi

Kulm Hotel St. Moritz – Tradizione e spirito pionieristico dal 1856

La struttura alberghiera ricca di tradizione è situata nel cuore di St. Moritz, a 1856 metri di quota, con vista indisturbata sul lago di St. Moritz e sulle alpi engadinesi. Il comfort moderno di livello 5 stelle superior e la cordiale accoglienza contraddistinguono l’albergo. Da quest’estate, ogni domenica vien proposto un brunch al Kulm Country Club a chi desidera iniziare la giornata in tutta tranquillità.

Grand Hotel Kronenhof

La «Grande Dame» dell’industria alberghiera. Il mix particolare tra fascino, comfort e ambiente naturale fa del Grand Hotel Kronenhof di Pontresina una struttura inconfondibile. L’edificio in stile neobarocco è uno degli alberghi delle Alpi classificato come monumento storico fra i più prestigiosi del XIX secolo. Un luogo accogliente con stupenda vista sulle cime circostanti è la nuova Summer Lounge allestita nel giardino che invita a consumare un cocktail rinfrescante e a ritemprare lo spirito.