Disagio giovanile: “una rete per dare risposte ” a Darfo Boario Terme

giovedì, 23 dicembre 2021

Darfo Boario Terme – Fare rete per individuare soluzioni che guardino al futuro, oltre la situazione contingente che va affrontata con la stessa attenzione e condivisione di intenti.

Questo il messaggio emerso nel corso dell’incontro che si è tenuto nella sala consiliare di Darfo Borio Terme (Brescia), promosso dall’amministrazione comunale cittadina alla presenza delle Istituzioni, Istituti scolastici, Parrocchie, Forze dell’Ordine, ATS, ATSP, cooperative… ovvero tutte le agenzie educative del territorio al fine di elaborare una comune politica giovanile in Valle Camonica.

“Abbiamo voluto aprire questo tavolo di confronto e condivisione per creare una rete che possa dare delle risposte efficaci nell’oggi, ma anche pronte ad affrontare con saggezza eventuali avvenimenti futuri guardando al futuro soprattutto nella direzione della prevenzione – afferma il sindaco di Darfo Boario Terme, Ezio Mondini –. I recenti fatti che hanno coinvolto Boario negli ultimi tempi sono sicuramente un fatto estremo posto in essere da una esigua minoranza di ragazzi che, potremmo definire, espressione di una specifica devianza. A loro va data una risposta ferma e intransigente, a fianco delle Forze dell’Ordine e lo stiamo facendo. Ma il tema non si esaurisce qui”.

“A fianco di questi ragazzi ve ne sono tanti altri che vogliono solo riappropriarsi della socialità tipica della loro età adolescenziale e sono disorientati, alla ricerca di aggregazione – aggiunge Paolo Erba, sindaco di Malegno, vicepresidente dell’assemblea dei Sindaci -. A questi ragazzi il mondo adulto deve offrire opportunità di ritrovo e animazione che consentano loro di trovare gli spazi adeguati: è normale per un adolescente tentare di superare i limiti, ma è compito degli adulti fare in modo che vi siano non solo paletti, ma anche alternative. Per questa ragione stiamo scrivendo assieme (Comuni, Scuole, ATS, ASST, Privato sociale, Oratori) un patto per gli adolescenti che contenga un progetto per il tempo libero con una serie di azioni concrete a favore dei nostri ragazzi. E proprio con i ragazzi delle scuole superiori stiamo condividendo le idee per poter partire con le azioni già da gennaio”.

Molti altri interventi dei presenti, coordinati da Paola Cominelli, hanno contribuito a rappresentare la realtà in tutte le sue manifestazioni contribuendo a definire un quadro di insieme molto più attento e preciso.

“A nome di tutti, ringrazio il Sindaco di Darfo Boario Terme per aver creato questo tavolo e messo a sistema un valore aggiunto che contraddistingue la Valle Camonica: la capacità di fare rete, uno strumento imprescindibile per individuare soluzioni efficaci, lungimiranti e durature nel tempo”, chiude Paolo Erba.

I presenti (sotto tutti gli enti) si sono dati appuntamento dopo le festività natalizie per poter continuare il percorso di condivisione di idee e costruzione di esperienze.