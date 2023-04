Carovana della Sicurezza, parte da Darfo Boario l’iniziativa per gli studenti

giovedì, 13 aprile 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – E’ stata presentata in mattinata l’iniziativa “Carovana della Sicurezza” che partirà da Darfo Boario Terme (Brescia) e itinerante toccherà numerosi Comuni della Valle Camonica.

Alla presentazione erano presenti: Stefano Lanza di LP Assicurazioni, l’ispettore Cristian Scalvinoni, comandante distaccamento Polizia Stradale Darfo Boario Terme; Antonio Genito, vigili del fuoco di Brescia; Raffaello Colombo di Camunia Soccorso; Rosanna Pennacchio ed Erika Pietti dell’Associazione “La Linea della Vita” e Valerio Crotti dell’Associazione L’Orto di Pietro. Erano inoltre presenti sindaci ed esponenti della Comunità Montana di Valle Camonica e i dirigenti scolastici.

Stefano Lanza ha illustrato l’iniziatvia sottolineando: “ L’anno scorso abbiamo dato la possibilità agli studenti delle scuole medie di Darfo Boario Terme di essere sensibilizzati su una tematica così importante ma non ci bastava. Ci è venuta così l’idea di creare la “Carovana delle sicurezza”, un vero e proprio tour itinerante che avrebbe permesso anche agli studenti di altri Comuni della Valle Camonica di essere i protagonisti del nostro progetto”.

Così quest’anno – il 19, 20 e 21 aprile, il Pullman Azzurro, la Lamborghini della Polizia di Stato, gli automezzi dei vigili del fuoco, di Camunia Soccorso e due camper – uno per La Linea della Vita/L’Orto di Pietro e l’altro per LP Assicurazioni – raggiungeranno gli studenti per parlare di sicurezza stradale!

Il 19 aprile l’evento sarà inaugurato a Darfo Boario Terme e durante il corso della mattinata saranno coinvolti gli alunni scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale Ungaretti Darfo 1. Nel pomeriggio la “Carovana” si sposterà verso il lago d’Iseo dove a Pisogne, dove ci sarà il cofronto con i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Ten. Giovanni Corna Pellegrini. Il giorno dopo, il 20 Aprile, tappa nella Valle dei Magli al mattino, a Bienno, incontro con i ragazzi dell’Istituto Comprensivo G. Romanino di Bienno e di Berzo Inferiore, nel pomeriggio sull’Altopiano del Sole, dove a Borno saranno accolti gli alunni dell’Istituto Comprensivo Giuseppe Bonafini che comprende gli studenti di Borno, Ossimo, Lozio, Malegno e Cividate Camuno.

L’ultimo giorno – venerdì 21 aprile – al mattino a Cedegolo ci sarà l’incontro con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Bernardino Zendrini residenti nei comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo e Saviore dell’Adamello.

Nel pomeriggio ritorno a Darfo Boario Terme dove si terrà l’incontro con i ragazzi di Gianico dell’Istituto Comprensivo Statale Ungaretti Darfo1 e per la manifestazione di chiusura dell’evento.

La Polizia di Stato, presente su tutto il territorio italiano, promuove una costante azione di prevenzione e di sensibilizzazione sul problema della sicurezza: la Polizia Stradale ha all’attivo molteplici protocolli, che prevedono varie attività a funzione formativa e civica importanti, che permettono di approfondire il tema dei rischi connessi ai “viaggi” nella vita quotidiana. Le testimonianze mirano a sostenere l’educazione stradale in modo tale che partendo dagli studenti questi possano esserne portatori anche ai loro genitori.

I vigili del fuoco, con i loro mezzi e le loro attrezzature mostreranno sul campo come intervengono quando vengono chiamati in caso di incidenti più o meno gravi.

Gli operatori di Camunia Soccorso attraverso le competenze dei suoi operatori offriranno la possibilità di capire cosa succede quando un incidente necessita di un intervento sanitario e suggeriranno cosa è giusto fare e cosa non si deve assolutamente fare in quel momento.

Rosanna Pennacchio ed Erika Pietti de “La Linea della vita” e Valerio Crotti de “L’Orto di Pietro”, genitori che con i loro racconti colpiscono la parte di ciascuno di noi più sensibile, l’amore verso i propri cari. “Insieme a loro – concluide Stefano Lanza – ci renderemo conto di quanto non solo è importante la nostra vita ma quanto noi siamo importanti per le nostre famiglie”.

Presso la location di Boario in Via Roccole 71 ogni giorno dalle 14 alle 18 sarà possibile prenotare un corso introduttivo alla “Guida sicura” gratuito con formazione in aula e prova pratica in uno ampio spazio dedicato, e ogni giorno dalle 13 alle 18 su appuntamento sarà possibile effettuare un Test Drive Tesla.

di A. Pa.