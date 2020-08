Incidente stradale a Corteno Golgi, due persone in ospedale

sabato, 22 agosto 2020

Corteno Golgi – Sei persone, tra i 35 e i 55 anni, sono rimaste coinvolte in un incidente a San Pietro di Corteno Golgi (Brescia) e due sono state ricoverate all’ospedale di Edolo per i traumi riportati nello schianto. Sul posto sono giunte, inviate dal 118, due ambulanze dalla vicina Aprica e un mezzo di soccorso dall’ospedale di Edolo, i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Breno e gli agenti della Polizia Locale.

Lo schianto, che ha coinvolto tre auto, è avvenuto in via Nazionale a Corteno Golgi per consentire i soccorsi è stato istituito il senso alternato. Due persone sono state ricoverate all’ospedale di Edolo. I carabinieri del Radiomobile hanno effettuato i rilievi e ricostruita la dinamica dell’incidente.