Sci alpino, Coppa del Mondo: Vinatzer terzo nello slalom di Zagabria

domenica, 5 gennaio 2020

Zagabria – L’Italia torna a splendere tra i pali stretti. Nello slalom speciale di Coppa del Mondo di Sci alpino, Alex Vinatzer, 20 anni, centra il primo podio in carriera in una gara di Coppa del mondo a Zagabria. Il gardanese ha conquistato uno stupendo terzo posto nello slalom sulla pista croata, frutto di una prestazione di altissimo livello specialmente nella seconda manche, dove l’azzurro si è esaltato sul muro finale chiudendo a 29 centesimi dal vincitore Clement Noel.

Soddisfazione per tutto il team italiano, al secondo podio consecutivo nella specialità dopo il terzo posto centrato in Val d’Isère da Stefano Gross. Completa il podio lo svizzero Ramon Zenhaeusern, distante solo sette centesimi dalla vetta.

Altri quattro azzurri sono andati a punti nella prova odierna, due dei quali nella top 10. Stiamo parlando di Manfred Moelgg, ottavo a 0″77, e di Simon Maurberger, decimo e al suo miglior risultato in carriera. Più indietro invece Tommaso Sala e Giuliano Razzoli, rispettivamente in 26esima e 29esimo posizione: soddisfatto in particolare il brianzolo, per la prima tra i trenta in questa stagione. Non hanno partecipato alla seconda manche Riccardo Tonetti e Stefano Gross, quest’ultimo uscito fuori di pista nella prima parte di gara.

Ordine d’arrivo SL maschile Cdm Zagabria (Cro):

1. NOEL Clement FRA 1:57.14

2. ZENHAEUSERN Ramon SUI +0.07

3. VINATZER Alex ITA +0.29

4. MYHRER Andre SWE +0.39

5. MARCHANT Armand BEL +0.49

6. BRAATHEN Lucas NOR +0.63

7. STRASSER Linus GER +0.71

8. MOELGG Manfred ITA +0.77

9. PINTURAULT Alexis FRA +0.97

10. MAURBERGER Simon ITA +0.99

26. SALA Tommaso ITA +1.75

29. RAZZOLI Giuliano ITA +2.86