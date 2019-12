Sci alpino, Coppa del Mondo: nella combinata di Bormio, Kilde beffa Paris in SuperG. Nel pomeriggio lo slalom

domenica, 29 dicembre 2019

Bormio – Aleksander Aamodt Kilde è riuscito nell’impresa di mettere il muso davanti a Paris nel SuperG della Combinata Alpina di Bormio. Il norvegese, pettorale numero 14, ha chiuso il SuperG in 1’33”42 precedendo di soli 3 centesimi “Dominator” Paris, reduce dalle vittorie delle discese disputate venerdì e sabato, e di 35 l’austriaco Vincent Kriechmayr. Benissimo anche il francese Alexis Pinturault, 12° a 97 centesimi da Kilde e favorito numero uno per il successo finale. In casa Italia buona prova per Guglielmo Bosca, 11° a 87 centesimi dal leader, e per Riccardo Tonetti, 17° a 1’60” e pronto ad attaccare in slalom per recuperare posizioni.

Alle 14.15 la manche di slalom che decreterà il vincitore della Combinata Alpina di Bormio. Ordine di partenza in base al piazzamento ottenuto nel SuperG per tutti e 40 gli sciatori arrivati al traguardo.

Link ordine d’arrivo SuperG: https://www.bormioskiworldcup.com/ac-startlist.php