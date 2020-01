Sci, sorteggi pettorali 3Tre Campiglio: Zenhausern numero 1 come a Zagabria

martedì, 7 gennaio 2020

Madonna di Campiglio - Il sorteggio dei pettorali in Piazza Sissi a Madonna di Campiglio ha aperto in bellezza il programma della 3Tre numero 66, con tanto pubblico ed entusiasmo ad accogliere in piazza i protagonisti del Night Slalom di domani, Mercoledì 8 Gennaio (1a manche 17.45, 2° manche 20.45). Foto @Pentaphoto.

Il più felice del lotto è lo svizzero Ramon Zenhausern, che come a Zagabria partirà con il pettorale numero 1. Pettorale 2 per Henrik Kristoffersen, chiamato al riscatto dopo l’opaca prova in Croazia, 3 per lo svedese Myhrer. Numero 4 per l’ultimo vincitore, lo svizzero Daniel Yule, che scenderà prima del francese con il pettorale rosso, Clement Noel. Alexis Pinturault (6) e Manuel Feller (7) chiudono il primo sottogruppo.

Buon sorteggio per gli italiani: il trentino Stefano Gross partirà con il pettorale 8, mentre Manfred Moelgg sarà al via con il numero 12. Gli altri italiani a partire fra i primi 30 sono l’attesissimo Alex Vinatzer con il numero 17 e Giuliano Razzoli con il 20.

Il programma della 3Tre 2020 per la serata di Mercoledì 8 Gennaio prevede la prima manche alle ore 17.45 e la seconda a partire dalle ore 20.45, con il “3Tre Hour” nell’intervallo fra le due prove in Piazza Sissi e ancora intrattenimento e musica nel “3Tre Party Night”. La vendita online dei biglietti per lo slalom notturno è aperta sul sito: www.3trecampiglio.it.