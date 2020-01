Corvatsch: oggi la Snow Night, domani un sabato “speciale”

venerdì, 10 gennaio 2020

Corvatsch – Torna la Snow night al Corvatsch, sulla pista illuminata più lunga della Svizzera. Uno degli appuntamenti di maggior richiamo per gli sciatori lombardi, in particolare valtellinesi, lecchesi, comaschi e brianzoli. “La stagione sciistica – racconta Andrea Cristina Rominger, responsabile marketing del Comprensorio Corvatsch, Diavolezza e Lagalb - è iniziata nel migliore dei modo con tanta neve e prosegue con numerosi eventi: tra i questi lo sci notturno che fa da grande richiamo”. Alla stazione intermedia Murtèl si servono gustosi hamburger di renna mentre all’Hossa Bar c’è un ottimo vin brûlé. L’abbonamento stagionale alle Snow Night costa 99 franchi e permette di approfittare del divertimento notturno ogni venerdì sera.

Sono previste proposte di voucher per gruppi di sciatori, Sci Club o Cai, con sconti in giornate speciali per gruppi, in particolare al sabato, in particolare domani, quindi il 15 febbraio, 14 e 28 marzo, 4 e 18 aprile. In queste giornate i prezzi degli skipass giornalieri sono così articolati: gruppi da 5 persone (adulti da 18 anni 42 euro, giovani da 13 a 17 anni 28 euro e bambini da 6 a 12 anni 14 euro); gruppi da 10 (adulti oltre i 18 anni 36 euro, giovani 13-17 anni 24 euro e bambini 6-12 anni 12 euro).