Provincia di Brescia: il presidente Moraschini assegna le deleghe ai consiglieri

martedì, 4 aprile 2023

Brescia – Il presidente della Provincia di Brescia, Emanuele Moraschini, ha assegnato le deleghe ai consiglieri provinciali. Attenzione è stata messa, prima di ogni alta cosa, sull’operatività, premiando esperienza e competenza al di sopra di ogni “logica di partito”: la definizione delle deleghe e l’area di competenza sono stati rivisti per meglio rispondere alle esigenze del governo del territorio e delle nuove sfide che attendono la Provincia. Sono state attribuite e rinominate deleghe già esistenti, introdotte nuove deleghe specifiche, eliminate o accorpate altre. Un “aggiornamento” dettato da scelte amministrative molto precise.

“La Provincia – ha dichiarato il presidente Moraschini (nella foto), camuno e sindaco di Esine – è stata comunque operativa dal primo giorno della mia elezione. L’assegnazione formale delle deleghe ai Consiglieri Provinciali ci permette ora di portare avanti un lavoro collegiale che permetterà di raggiungere celermente gli obiettivi di programmazione prefissati. Ringrazio quindi tutte le coalizioni per il dialogo e il confronto, che hanno portato a questo risultato. Le deleghe sono state aggiornate – ha concluso Moraschini – nell’ottica di una migliore sistematicità delle stesse e dei compiti quindi assegnati ai componenti del Consiglio, per garantire ancora maggiore efficienza e per rispondere al meglio alle nuove sfide che attendono la Provincia di Brescia. Tengo a ringraziare i Consiglieri per la proficua collaborazione e auguro a loro un buon lavoro”.

Il presidente Emanuele Moraschini ha tenuto le deleghe strategiche: Infrastrutture, Enti partecipati, Montagna e Fondi Odi, mentre i vicepresidenti sono due: Massimo Tacconi (Lega), con deleghe a Sviluppo economico, Attività Produttive e Promozione delle eccellenze e Antonio Bazzani (Pd) con deleghe a Innovazione Tecnologica e Trasformazione digitale.

Le deleghe ai consiglieri provinciali

Roberta Sisti: Cultura, Identità locale. Turismo e Marketing territoriale.

Paolo Fontana: Lavori Pubblici, Strade e Viabilità.

Giacomo Zobbio: Partecipazione, Trasparenza e Anticorruzione, Trasporto pubblico locale, Integrazione mobilità provinciale e Bretella autostradale Val Trompia.

Gianpaolo Natali: Ambiente e Energia, Ciclo integrato dei rifiuti, dell’aria, del suolo e dell’acqua, Pnrr, Bandi e programmazione europea.

Caterina Lovo Gagliardi: Pianificazione urbanistica e territoriale, Assistenza e supporto enti locali.

Daniele Mannatrizio: Sicurezza e Polizia Provinciale, Politiche ittico-venatorie, Associazionismo e Terzo settore, Politiche di coordinamento servizi sanitari.

Alberto Bertagna: Politiche per lo sport, Strutture sportive e Protezione Civile.

Giampiero Bressanelli: Risorse umane e pari opportunità, Rapporti con ACB.

Filippo Ferrari: Istruzione e Formazione professionale,Edilizia acolastica.

Daniela Edalini: Aree Omogenee, Rapporti con territorio, comuni e istituzioni provinciali e locali, Patrimonio.

Marco Apostoli: Parchi e Risorse naturali, Politiche giovanili, Servizio Civile.

Guido Galperti: Transizione Ecologica, Attività estrattive, Aeroporto di Montichiari.

Roberto Bondio: Politiche Sociali, Disabilità e fragilità, Politiche del lavoro e centri per l’impiego.

Gianluca Cominassi: Bilancio.