Primarie Pd: intervento del segretario di Valle Camonica Pier Luigi Mottinelli a favore di Bonaccini

mercoledì, 22 febbraio 2023

Breno (Brescia) – Primarie Pd, il Segretario del Pd di Valle Camonica e componente della Segreteria Regionale, Pier Luigi Mottinelli, interviene in vista delle Primarie che si terranno la prossima domenica: “ Insieme agli iscritti al Partito Democratico di Brescia, che hanno appoggiato la mozione di Paola De Micheli, invito tutti a recarsi ai seggi, con un orientamento a favore di Stefano Bonaccini, la cui candidatura è più vicina ai contenuti della mozione De Micheli. Una mozione che guarda ai temi più importanti che interessano Brescia, il territorio e l’Italia tutta, a partire dall’Ambiente, dal concetto di ecologia integrale, enunciato da Papa Francesco, che pone al centro della riflessione la cura della “nostra casa comune”, la Terra. Il principio di bene comune come perno centrale, con la difesa dell’ambiente, della pace sociale, della giustizia e della solidarietà verso i più poveri e nei confronti delle future generazioni. Una mozione che si concentra poi sulla Sanità, sul potenziamento dei servizi di prossimità, sulla riforma medica dei professionisti e sanitari per colmare le carenze di personale e per ridurre le liste di attesa”.

La stessa Paola De Micheli si è recentemente espressa sulla stampa, dichiarando che, a titolo personale, voterà il candidato Bonaccini per la segreteria nazionale del partito. “Il nostro obiettivo – ha continuato Mottinelli – è quello di portare innovazione all’interno del PD, affinché si possa ricostruire la casa comune; un centrosinistra aperto, moderno, che guardi all’apertura di un tavolo per la scrittura di un nuovo Statuto dei lavori, che guardi alla Sanità e all’Istruzione, con una scuola che diventi una “Comunità educante”. Il piano di rilancio del partito deve coinvolgere da subito i territori delle aree interne e della montagna. Montagna, aree interne e zone rurali sono oggi soggetto di importanti politiche di crescita dell’Italia: Green economy, innovazione, sostenibilità, Smart community. Dalle “aree pilota” della Strategia Aree interne si deve passare a politiche territoriali specifiche per tutti i territori montani e interni del paese”. Bonaccini risulta dunque essere espressione più vicina a questi obiettivi “che vanno a toccare anche temi fondamentali – ha concluso Mottinelli – come la sicurezza e la legalità, le infrastrutture e il sostegno alla magistratura e alla sua autonomia decisionale”.