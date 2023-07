Enduro: Mirko Spandre del Moto Club Sebino campione italiano Senior

lunedì, 3 luglio 2023

Malegno (Brescia) – Weekend di gare per i piloti del Moto Club Sebino con il Mondiale Enduro a Gelica, in Slovacchia, il Campionato Italiano Enduro Under e Senior a Farini (Piacenza) e il Campioato Regolarità d’epoca Gr5 a Treviglio (Bergamo). Mirko Spandre (nella foto) è Campione Italiano 2023 nei Senior. Grande soddisfazione da parte del presidente del Moto Club Sebino, Costante Bontempi.

Mondiale – Gara poco felice per Haljala Hermanni, caduto nella prima giornata – sabato 1 luglio – e impossibilitato a correre anche nella giornata di ieri. Buone prove di Herrera Benjamin su Gas Gas 300 nella Cat. E3 5° ssabato e 4° domenica e Manuel Verzeroli su Ktm 125 nella Cat. Yout 12° sabato e 7° domenica.

Italiano Senior – Mirko Spandre, vincendo anche la 4^ giornata su 5 di gara, si è laureato Campione Italiano 2023.

Under 23 – Cat. JB 1° Matteo Grigis su Gas Gas 250 e 3° Assoluto; Cat. JC 1° Thomas Grigis su Gas Gas 300; Cat. JE 5° Edgardo Paganini su Gas Gas 350 4t; Cat. FU 5^ Asia Volpi su Beta 125; Cat. CA 9° Mattia Legrenzi su Gas Gas; 125 Cat. JD 16° Sebastiano Buzzi su Ktm 250 4t. Squadre: 3° il Moto Club Sebino

Senior – Ritiro per Stefano Armanini e Riccardo Prandini; Cat. SE 1° Mirko Spandre su Gas Gas 350 4t e 4° Assoluto; 13° Diego Ballardini su TM 300 4t; 14° Luca Bontempi su Ktm 350 4t; Cat. SC 4° Lorenzo Staccioli su Beta 300; 19° Lorenzo Balzarini su Husqvarna 300. Squadre: 3° il Moto Club Sebino.

Campionato Regionale GR 5: Cat. B2 1° Marco Romelli su Moto Morini 124 4T; Cat. C5 1° Fabio Balzarini su Puch 175; Cat. D4 3° Fiorenzo Lanfranchi su Puch 123

Nel prossimi fine settimana 3 giorni di festa con il Gruppo Aragosta il classico MotorX a Capo di Ponte e sabato pomeriggio allenamento con i piloti.