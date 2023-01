Vione, l’attività e il supporto del Soccorso alpino alla Caspobles

lunedì, 23 gennaio 2023

Vione – Tra le attività del Soccorso alpino, c’è anche quella che prevede la presenza dei tecnici sul posto, in occasione di eventi e manifestazioni di carattere sportivo o di grande richiamo di pubblico.

In Alta Valle Camonica, nel territorio del comune di Vione, le squadre della Stazione di Temù ieri sono state operative come guardia attiva, durante la manifestazione di caspole e sci “Caspobles”, fino in quota, in località Casine di Bles e Plaza Geru, proprio per dare un servizio alla comunità, in un’ottica di prevenzione. Tra i mezzi utilizzati, una motoslitta e un quad, acquistati grazie ai contributi della comunità. La presenza dei tecnici consente di entrare immediatamente in azione, accelerando quindi i tempi necessari per gli spostamenti, qualora ci fossero richieste di soccorso.