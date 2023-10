Via libera da Regione Lombardia all’Ato di Valle Camonica

martedì, 31 ottobre 2023

Milano – “La Valle Camonica ha vinto”, è il grido di gioia della trentina di sindaci della valle e del presidente della Comunità Montana, Alessandro Bonomelli che oggi hanno raggiunto Milano per assistere e seguire i lavori del Consiglio regionale che aveva in discussione il disegno legge di revisione e aggiornamento della legislazione e tra questi anche tre emendamenti per sbloccare la nascita dell’Ato di Valle Camonica.

I sindaci della Valle Camonica hanno raggiunto in bus Milano e nel lato del pubblico – con tanto di fascia tricolore indossata – hanno assistito alla discussione, iniziata solo alle 14, a seguito del maltempo che ha paralizzato in mattinata la metropoli. Nel confronto sono intervenuti i consiglieri regionali del territorio, tra questi Davide Caparini (Lega) e Diego Invernici (FdI) che hanno evidenziato la necessità di istituire l’Ato di Valle Camonica, con vantaggi per il territorio camuno, ma anche per il Bresciano.

La nascita dell‘Ato di Valle Camonica era prevista dalla legge di bilancio 2022 di Regione Lombardia, che venne impugnata dal governo Draghi davanti alla Corte costituzionale e il pronunciamento è stato finora rinviato. Il relatore del provvedimnento ha spiegato che tutti i Consigli comunali della “Valle” hanno approvato un documento per chiedere la nascita dell’Ato.

I tre emendamenti, in particolare quello avanzato dal consigliere Davide Caparini, che ricopre la carica di presidente della commissione regionale Bilancio, avvia una nuova fase nel confronto Regione–Governo e supera tutti gli ostacoli. Un passaggio importante e all’uscita dal Pirellone i sindaci camuni erano euforici: “La battaglia è vinta”. Nella legge approvata oggi al Pirellone viene autorizzata Regione Lombardia a istituire l’Ato della Valle Camonica con atto normativo. L’Ambito Territoriale Ottimale (ente che si occupa del servizio idrico) si riferisce di norma a un ambito provinciale ma in questo caso viene riconosciuta la specificità della zona territoriale montana e prealpina.

di A. Pa.