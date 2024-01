Vezza d’Oglio, ragazzo soccorso nella notte per infortunio

lunedì, 1 gennaio 2024

Vezza d’Oglio – Intervento stanotte per la Stazione di Temù del Soccorso alpino, V Delegazione Bresciana, per un ragazzo che poco prima dell’alba non era ancora rientrato. Poco dopo è stato rintracciato dai Carabinieri; si trovava sotto l’abitato di Cormignano di Vezza d’Oglio, a una quota di 1350 metri.

Aveva riportato la sospetta frattura di una caviglia. La centrale ha attivato i tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco. Una volta raggiunto, il ragazzo è stato trattato sanitariamente e portato a valle con la barella portantina. L’intervento è cominciato poco prima delle 4.30 ed è finito intorno alle 7.