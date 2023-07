Vento e grandine, danni in Valle Camonica e sul Sebino

giovedì, 13 luglio 2023

Borno (Brescia) – La Valle Camonica sferzata dall’ondata di maltempo: nella notte un nubifragio si è abbattuto sulla media Valle Camonica, con grandine e forte vento e sono caduti alberi ad Angolo Terme, Lozio, Malegno e Borno.

Sono stati impegnati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia e tutti i distaccamenti della Valle Camonica per liberare le strade e rimuovere gli alberi caduti. Sull’Altopiano del Sole, in particolare da Borno e Ossimo, la grandine ha danneggiato auto e colture, Danni anche sul Sebino, in particolare tra Iseo e Sulzano, e in Franciacorta, con la chiusura di due strade comunali, Infine i vigili del fuoco sono stati impegnanti nella Media Valle Camonica nella ricerca di una persona.