Valsaviore: torna ad Andrista la tradizione del Badalisc

lunedì, 2 gennaio 2023

Cevo (Brescia) – Ad Andrista di Cevo (Brescia) torna nella serata del 5 gennaio la tradizione del Badalisc, figura mitologica della Valsaviore legata alla notte dell’Epifania. In un filmato realizzato da Alfredo Sibilia per TelePontedilegno (nel video) viene ricostruita la figura mitologica del Badalisc e anticipata la serata del 5 gennaio, con la ricerca del Badalisc per le vie del paese dalle 18, quindi la cattura e il discorso alle 20:30. La serata sarà arricchita dalla musica di Germano Melotti e della sua band.

VIDEO



Quella del Badalisc è una tradizione che si tramanda oralmente di generazione in generazione, mancando fonti scritte, alcuni studiosi ritengono che le vere radici siano nascoste tra le migliaia di figure incise sulle rocce di Valle Camonica. Esistono somiglianze tra il Badalisc ed altri miti che popolano l’intero arco alpino.

Il Badalisc vive nei boschi della Valsaviore, ogni anno viene catturato nella serata tra il 5 e il 6 gennaio e portato in processione lungo le vie del borgo di Andrista. Descriverlo non è semplice perché l’aspetto è frutto di una combinazione di elementi presi in prestito dal mondo animale, molto difficili da distinguere.

Nella rappresentazione il Badalisc procede verticalmente, il corpo fatto a sacco ha una statura imponente senza arti, ma vi è anche lo spirito notturno del gufo e del fare ambiguo della lince. Ha una gran bocca che spalanca ritmicamente, corna e occhi rossi che di tanto in tanto si illuminano. Tra pochi giorni la figura mitologica del Badalisc sarà scoperta in Valsaviore.