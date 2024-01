Valsaviore: grande festa e tradizione del Badalisc rispettata ad Andrista

sabato, 6 gennaio 2024

Cevo (Brescia) – La tradizione del Badalisc è stata rispettata ad Andrista e, nonostante il meteo non favorevole, con pioggia e temperatura attorno ai 4 gradi centinaia di persone hanno voluto partecipato e assistere al rito della sera del 5 gennaio che si tramanda di generazione in generazione.

Il Badalisc è una figura mitologica della Valsaviore legata alla notte dell’Epifania e quest’anno il programma della serata di ieri – 5 gennaio – ha coinvolto giovani e giovani in un programma che ha preso avvio alle 17 all’interno dello spazio feste, quindi la ricerca del Badalisc per le vie del paese e la cattura. Secondo la mitologia il Badalisc vive nei boschi della Valsaviore, ogni anno viene catturato nella notte dell’Epifania e portato in processione lungo le vie del borgo di Andrista.

Nella rappresentazione il Badalisc procede verticalmente, il corpo fatto a sacco ha una statura imponente senza arti, ma vi è anche lo spirito notturno del gufo e del fare ambiguo della lince. Ha una gran bocca che spalanca ritmicamente, corna e occhi rossi che di tanto in tanto si illuminano.