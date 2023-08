Valle di Saviore: fedeltà alla montagna, il premio a Gianni Morgani

venerdì, 18 agosto 2023

Valle di Saviore dell’Adamello (Brescia) – Il premio fedeltà alla montagna assegnato a Gianni Morgani, alpino con attività a Valle di Saviore dell’Adamello. Istituito nel 1971, per la prima volta il premio viene assegnato a un camuno.

Gianni Morgani (nella foto con la famiglia) è una figura di spicco delle penne nere camune, titolare dell’azienda agricola e agriturismo Il Ginepro. Il riconoscimento con cadenza annuale viene assegnato all’alpino che ha operato per la difesa, valorizzazione e arricchimento dell’ambiente montano e della sua cultura, per evitarne il depauperamento e contribuire al mantenimento, alla prosperità e al potenziamento degli insediamenti umani in montagna. La cerimonia è in calendario da venerdì 25 a domenica 27 agosto in Val Saviore.

Il programma è stato illustrato ieri dal presidente della sezione Ana di Vallecamonica, Ciro Ballardini, che ha sottolineato: “E’ la prima volta che il prestigioso riconoscimento arriva in Valle Camonica”. Il clou della cerimonia è in calendario il 27 agosto verrà consegnato il 41esimo Premio fedeltà alla montagna all’alpino Gianni Morgani del Gruppo di Valle di Saviore (Sezione Vallecamonica).

IL PROGRAMMA – Venerdì 25 agosto – Ore 17:30 alzabandiera e onori ai Caduti a Saviore; a seguire delegazione a Ponte e Fresine; ore 18 ricevimento delegazioni ospiti al municipio di Saviore dell’Adamello; ore 18:30 conferimento della cittadinanza onoraria all’Associazione Nazionale Alpini.

Sabato 26 agosto (il programma del sabato mattina è riservato alle autorità, che verranno portate in loco, ed a coloro in grado di raggiungere le predette località a piedi) ore 6:30 Ritrovo presso il campo sportivo di Saviore della colonna che a piedi raggiungerà malga Bos ( previa iscrizione); ore 6:45 Trasferimento dei partecipanti da Saviore a Fabrezza; ore 7 partenza colonna da Fabrezza in direzione malga Bos; ore 10:30 Arrivo, visita all’alpeggio e incontro con le autorità Alpine e non che nel frattemposaranno state trasferite in quota; ore 11: partenza della colonna e delle autorità da malga Bos per rientro all’agriturismo “Il Ginepro”. ore 13:30 Presso l’Agriturismo, degustazione dei prodotti tipici aziendali da parte di tutti i presenti; ore 18 Piazza Alpini a Valle ritrovo con la partecipazione della fanfara di Valle Camonica, onori al Labaro Ana, inizio sfilata per le vie del paese, alzabandiera in piazza Municipio – onori ai Caduti e deposizione corona; ore 19 incontro autorità, proiezione filmato del premiato e presentazione del Premio fedeltà alla montagna nella chiesa parrocchiale; ore 20 cena alpina (su prenotazione) nella palestra Comunale; a seguire notte tricolore.

Domenica 27 agosto – Ore 8:30 parcheggio in località Forami e ammassamento in località Cùs; ore 9:30 sfilata dalla località Cùs alla località Raseghe (campo sportivo) accompagnati dalle bande musicali di Cevo e Demo; ore 10:15 onori al Labaro; ore 10:30 Messa con la partecipazione del coro Ana Vallecamonica; ore 11:30 cerimonia di consegna del 41º Premio fedeltà alla montagna e interventi delle autorità; ore 13 pranzo alpino su prenotazione nella palestra omunale.

di Ch. P.