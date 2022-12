Valle dei Segni Mountain Cup 2022, quante medaglie per gli atleti dell’Us Malonno

giovedì, 8 dicembre 2022

Piamborno – Premiazioni del circuito di corsa in montagna Valle dei Segni Mountain Cup 2022, promosso dall’assessorato allo Sport della Comunità Montana di Valle Camonica. Gli atleti dell’Us Malonno fanno incetta di medaglie. Il circuito di corsa in montagna era articolato in diciannove gare.

Alla serata, che si è svolta a Piamborno, alla presenza dell’assessore allo Sport della Comunità Montana di Valle Camonica, Massimo Maugeri, e di un centinaio tra atleti, dirigenti e accompagnatori delle società che hanno partecipato alle gare. La classifica è stata stilata per categorie.

Nella classifica assoluta ha primeggiato l’Us Malonno con il primo posto di Luca Malgarida, secondo il fratello Marco e terzo Damiano Pedretti (foto © Us Malonno). Nella classifica assoluta femminile ha trionfato Stefania Cotti Cottini (nella foto © Grandangolo Vallecamonica) seconda Natalina Bonafini e terza Meri Moreschi.