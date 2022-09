Valle Camonica: ultimo saluto all’ex internato Stefano Maffeis

martedì, 20 settembre 2022

Cedegolo – Ultimo saluto a Stefano Maffeis, 102 anni, uno degli ultimi ex internati della Valle Camonica. Stefano Maffeis era il più anziano degli otto ex internati militari ancora in vita in Valle Camonica.

Oggi si sono svolti i funerali nella chiesa parrocchiale di Grevo di Cedegolo (Brescia) alla presenza dei familiari e di una rappresentanza della sezione ANEI (Associazione Nazionale ex Internati) di Valle Camonica che si è associato al dolore dei familiari per la scomparsa di Stefano Maffeis, che hanno commentato: “Lascia un grande vuoto ed un’eredità morale che porteremo avanti anche nel suo ricordo”.