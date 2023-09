Valle Camonica: riorganizzazione degli Info Point, gli eventi

venerdì, 15 settembre 2023

Breno (Brescia) – Sono otto gli Info Point che, dall’Alta alla Bassa Valle Camonica, hanno preso parte negli ultimi mesi a un ampio progetto di riorganizzazione voluto dall’assessorato al Turismo della Comunità Montana. Da maggio scorso si è costituito un tavolo di lavoro, coordinato da Alessandra Giorgi, in stretta collaborazione con Antonio Cadei, esperto di comunicazione e social networks e con Anna Gelmini, del settore Cultura e Turismo della Comunità Montana di Valle Camonica, per la parte di segreteria.

“La Valle Camonica, con il suo ricco patrimonio naturale e culturale, si presta ad essere una destinazione turistica importante. Un progetto ambizioso che può prendere corpo grazie ad una azione di promozione e sviluppo turistico coordinata e univoca che valorizza le peculiarità di ciascuna area, ma che alza lo sguardo sull’intero territorio camuno – dichiara Massimo Maugeri, Assessore al Turismo della Comunità Montana di Valle Camonica – Con questa iniziativa miriamo a far emergere la destinazione-Valle Camonica come una meta ideale per chi desidera vivere un’esperienza unica tra la natura incontaminata, la pratica di sport all’aperto e la scoperta di luoghi straordinari che raccontano la storia e l’arte di un territorio vibrante ed accogliente, quello della Valle dei Segni. Il progetto inizia con il necessario coordinamento degli Info Point presenti in tutta la Valle Camonica, poiché sono la chiave per fornire informazioni e accoglienza ai visitatori, guidandoli verso le diverse opportunità di scoperta della Valle.”

A cadenza mensile lo staff ha tenuto degli incontri per la condivisione delle tematiche più rilevanti e impellenti con i referenti degli Info Point di: Ponte di Legno – alta Valle Camonica; Edolo e Orobie Bresciane – Adamello; Cevo e Valsaviore; Capo di Ponte e media Valle Camonica; Breno, Cividate Camuno e dintorni; Bienno e Valgrigna; Borno -Altopiano del Sole; Darfo Boario Terme e bassa Valle Camonica, unitamente alla Federazione Guide Vallecamonica, GAL di Valle Camonica, Consorzio Thermae and Ski, Borno Ski Area, Consorzio Ponte di Legno Tonale, Fondazione Valle dei Segni, Parco dell’Adamello.

Gli Info Point rappresentano infatti i distretti del turismo per l’organizzazione delle attività e degli eventi e per la distribuzione degli opuscoli “Benvenuto Turista”. Questo strumento, sia in forma cartacea sia digitale, si conferma molto utile per chi arriva da turista in Valle Camonica e vuole ricevere informazioni immediate sui paesi da visitare e sul loro patrimonio storico-artistico, su cosa fare, dove mangiare e alloggiare, come spostarsi, e tanti altri spunti indispensabili per chi viaggia.

Per tale motivo la Comunità Montana ha deciso di ristamparlo, con qualche aggiornamento e modifica grazie alla collaborazione degli stessi Info Point, affinché le strutture ricettive possano averlo sempre a disposizione dei loro ospiti.

Un altro passo legato alla comunicazione, indispensabile al giorno d’oggi anche nel settore del turismo e della ricettività, sarà il restyling (e il conseguente costante aggiornamento) dell’esistente sito www.turismovallecamonica.it, che il tavolo di lavoro conta di avere pronto entro fine 2023, a ridosso di quello che costituisce un periodo intenso per il turismo in Valle Camonica.

“Il tavolo di coordinamento è molto operativo – afferma Alessandra Giorgi, coordinatore del tavolo – Infatti, stiamo lavorando su progetti concreti, obiettivi definiti e costruiti insieme. Il primo atto è stato l’aggiornamento e la ristampa del “benvenuto Turista”; entro l’anno, avremo anche un primo rilascio del sito web aggiornato sia nella fruibilità che nella veste grafica ed ora la proposta di questi eventi, anche abbinati ad altri promossi da altri operatori, rappresentano la volontà di camminare, ognuno con le sue peculiarità, in un’unica direzione: quella di una sempre maggior presenza di turisti.”

Ricco il calendario di eventi che si terranno per sei fine settimana, dal 23 settembre al 29 ottobre, sull’intero territorio camuno, per sconfinare anche in città. Per questo l’iniziativa ha preso il titolo di “6 in Valle Camonica – Sei weekend straordinari per scoprire e vivere la Valle dei Segni”.

Il primo evento coinvolgerà Ponte di Legno e Vezza d’Oglio da una parte e Breno e Cividate Camuno dall’altra, sabato 23 e domenica 24 settembre. Si proseguirà, il 30 settembre e l’1 ottobre, a Capo di Ponte e Cemmo e a Cevo. Il 7 e 8 ottobre si andrà a Bienno, mentre il 13, 14 e 15 ottobre ci si sposterà a Brescia in occasione di “Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023” per un evento speciale in cui gli stessi professionisti dell’accoglienza turistica avranno un posto di rilievo. Il 21 e 22 ottobre toccherà a Borno, mentre l’ultimo weekend di ottobre del 28 e 29 sarà riservato a Darfo Boario Terme.

Progetti ambizioni, obiettivi importanti che l’Assessorato al Turismo della Comunità Montana sta elaborando e sostenendo affinché la filiera turistica, in sinergia con tutti gli attori del territorio, possa contribuire allo sviluppo economico e alla crescita di posti di lavoro in Valle Camonica, nonché alla conservazione e promozione della cultura e del patrimonio locale incoraggiando la tutela delle tradizioni e la creazione di nuove esperienze.