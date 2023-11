Valle Camonica: riconoscimento a volontari e gruppi di Protezione Civile

venerdì, 10 novembre 2023

Breno (Brescia) – Il consigliere delegato alla Protezione Civile della Provincia di Brescia, Alberto Bertagna, ha fatto tappa a Breno e con l’assessore alla Comunità Montana, nonché sindaco di Breno, Alessandro Panteghini ha incontrato i gruppi di Protezione Civile attivi in Valle Camonica.

L’incontro è stato l’occasione per confrontarsi sulle difficoltà riscontrate sul territorio negli ultimi anni e per ringraziare, attraverso la consegna di un riconoscimento ai singoli gruppi e ai volontari per il lavoro svolto.

Infine sono stati consegnati i riconoscimenti a: Gruppo Volontari PC e AIB di Anfurro, L’Arnica di Berzo Demo, Gruppo Protezione Civile Berzo Inferiore, Gruppo comunale di Braone, Ana sezione Breno-Valle Camonica, Gruppo Comunale di Breno; Gruppo intercomunale Comunità Montana di Valle Camonica, Gruppo comunale di Capo di Ponte, Gruppo comunale di Cedegolo, Associazione Volontari Gruppo Soccorso Concarena, Gruppo Volontari PC Ceto, Gruppo Comunale di Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Darfo Boario Terme, Edolo, Incudine, Lozio, Niardo, Ossimo, Paspardo, Piancogno, Sellero e Vione; Gruppo di Protezione civile Centro Volo Nord-Organizzazione di Volontariato, Gruppo volontari PC Esine, Gruppo Volontari di Protezione Civile Il Larice Organizzazione di Volontariato, Difesa Ambiente Naturale Antincendio Boschivo e Protezione Civile, Associazione Volontari Protezione Civiile Malegno – ODV, Organizzazione di Volontariato Le Torri di Malonno, Gruppo Difesa Ambiente Ono San Pietro, Gruppo volontari di protezione civile “Il Castagneto” Organizzazione di Volontariato, Gruppo Volontari PC e Antincendio “Valle”, Protezione Civile Sonico.