Valle Camonica: Premio al merito sportivo, consegnati i riconoscimenti

Darfo Boario Terme (Brescia) – Premio al merito sportivo, consegnati i riconoscimenti. L’assessorato allo Sport della Comunità Montana di Valle Camonica, con l’obiettivo di valorizzare le giovani eccellenze della Valle Camonica, riconosce il merito nella pratica sportiva e sensibilizzare, attraverso esempi positivi ed illustri, tutte le persone che praticano lo sport o che intendono avvicinarsi alle sue diverse discipline, ha riproposto anche per il 2023 il Premio al merito sportivo della Valle Camonica.

Nelle varie discipline sono stati riconosciuti i risultati ottenuti mediante il raggiungimento del podio (Primo, Secondo, Terzo classificato) nelle manifestazioni a carattere internazionale, e il raggiungimento del primo posto nelle manifestazioni a carattere nazionale. Inoltre, in base ai prerequisiti espressi dal bando, gli sportivi: non dovevano aver superato nel 2023 i 25 anni di età; devono essere nati e aver risieduto nel territorio dei Comuni della Comunità Montana di Valle Camonica per almeno 10 anni; devono essere residenti nel territorio dei Comuni della Comunità Montana di Valle Camonica.

La commissione ha deciso perciò l’assegnazione del Premio al merito sportivo per l’anno 2023 a 28 atleti:

1 Elisa Vielmi – Esine – Karate

2 Aurora Pendoli – Ossimo – Karate

3 Asia Pedretti – Darfo Boario Terme – Karate

4 Daniele Ferri – Niardo – Karate

5 Emanuele Pendoli – Ossimo – Karate

6 Alessia Pezzotti – Gianico Karate

7 Yamine Maryam – Piancogno – Arti marziali

8 Elia Salvetti – Pian Camuno – Judo

9 Pietro Salvetti – Pian Camuno – Judo

10 Giulia Baffelli – Malegno – Kickboxing

11 Antonio Furloni – Breno – Kickboxing

12 Mario Gabossi – Piancogno – Ginnastica artistica

13 Nicola Morosini – Angolo Terme – Atletica leggera

14 Francesco Pernici – Niardo Atletica leggera

15 Manai Samira – Niardo – Atletica leggera

16 Enea Bettoni – Bienno – Sci alpino

17 Federico Cotti – Artogne – Sci alpino paralimpico

18 Antonio Fanchini – Pian Camuno I- nline alpine

19 Mattia Pe – Artogne – Inline alpine

20 Mirko Pedretti – Bienno – Trial

21 Fabio Mazzola – Cividate Camuno – Trial

22 Luca Giacomelli – Breno – Enduro

23 Libertino Simone – Darfo Boario Terme – Bike trial

24 Leonardo Ducoli – Esine – Bike trial

25 Lucrezia Romina Mondini – Artogne – Equitazione

26 Manuel Fortuzzi – Pian Camuno – Tennis tavolo

27 Maria Tognali – Bienno – Tennis tavolo

28 Matilde Buzzoni – Pian Camuno – tennis tavolo

La Commissione ha inoltre attribuito una menzione per gli importanti risultati raggiunti in campo nazionale e internazionale, agli atleti: Giovanni Filippi, Fabrizio Poli e Nadia Fenini. Per la sezione Squadre, che riguarda team, squadre e collettivi che hanno raggiunto importanti risultati in manifestazioni e campionati sportivi a livello nazionale o internazionale, i requisiti erano che avessero sede legale nei Comuni della Comunità Montana di Valle Camonica e fossero iscritte ad una Federazione sportiva o altro Ente di promozione sportiva.

La Commissione ha deciso perciò l’assegnazione del Premio al merito sportivo per l’anno 2023 alle seguenti società sportive:

1 Motoclub Team Cello 555 – Ceto

2 Vallecamonica Kickboxing – Darfo Boario Terme

3 ASD Master Rapid SKF – Pian Camuno

4 Unione Sportiva Malonno – Malonno

5 ASD TennisTavolo Valle Camonica – Angolo Terme

Sono seguite le consegne degli altri premi.

Il Premio Sportivo Camuno 2023 all’atleta che “ha raggiunto risultati di straordinaria importanza rappresentando l’eccellenza del territorio nella pratica sportiva”. Il Premio è stato assegnato a Roberto Rigali con la seguente motivazione: “Il velocista di Borno ha chiuso un anno di successi e di importanti traguardi portando a Borno e in Valle Camonica un risultato storico quale la medaglia d’argento ottenuta ai Mondiali di atletica di Budapest nella staffetta 4×100. Il suo impegno dà lustro al nostro territorio e rappresenta un esempio per tutte le nuove generazioni”.

Riconosciuta inoltre una menzione speciale all’atleta Francesco Agostini: “Nei Campionati italiani di maratona, a Verona, ha conquistato la vittoria assoluta portando in alto il nome della Valle Camonica e confermandosi così uno dei talenti più cristallini del nostro territorio, sul quale la stessa federazione (Fidal) ripone grandi speranze in vista delle prossime competizioni europee e internazionali”.

Il Premio Cuore sportivo 2023, riservato a “uomini e donne di particolari meriti nell’organizzazione della pratica sportiva, per il contributo dato nel promuovere l’immagine della Valle Camonica, la Valle dei Segni, come territorio di sport e di ospitalità”, è andato a Costante Bontempi, presidente del Moto Club Sebino, con la seguente motivazione: “Nel corso della sua attività tecnica e sportiva a fianco dei giovani della Valle Camonica ha saputo far crescere il mondo delle moto e i valori di rispetto e dedizione che gli sono connessi. Ha ottenuto nella sua lunga carriera risultati significativi a livello nazionale e internazionale, e si è sempre contraddistinto per la sua generosa adesione a iniziative di valenza sociale, didattica e di solidarietà”.

Il Premio Evento sportivo dell’anno 2023, destinato “al comitato organizzatore, associazione o società sportiva della Valle Camonica per la capacità dimostrata nell’organizzare eventi sportivi complessi e di significativo impatto anche turistico” è stato assegnato ai Campionati Mondiali di corsa in montagna, tenutisi a Malonno il 15 luglio – con la Piz Tri Vertical ed il 16 luglio con la 60° Fletta Trail e organizzati dall’Unione Sportiva Malonno presieduta da Giorgio Bianchi.

La novità di questa edizione era il Premio Fair Play 2023, istituito in collaborazione con l’Associazione Panathlon Club di Valle Camonica e assegnato “al candidato (persona o associazione), che si è distinto per il miglior gesto sportivo ispirato ai principi di correttezza (fair-play), rilevando comportamenti lodevoli e di buon esempio nel favorire, promuovere e praticare i valori dello sport”. Sulla base delle segnalazioni pervenute, l’Associazione Panathlon di Valle Camonica ha conferito il premio Fair Play 2023 all’atleta Francesco Vicini dell’Aido Artogne, che, il 25 aprile 2023, nel corso della manifestazione podistica categoria allievi-cadetti svoltasi in occasione del Trofeo Sergio Fiora – gara di Coppa Camunia del CSI Vallecamonica organizzata da USO Angolo Terme – ha soccorso l’atleta in testa, colto da un malore: Francesco Vicini, che inseguiva in seconda posizione, si è fermato, disinteressandosi della corsa che poteva vincere, per accompagnare l’amico e compagno di sport fino al traguardo, e affidarlo ai sanitari. Vicini, con il suo gesto sportivo di buon esempio ha praticato e promosso i valori del fair play nello sport. Francesco ha 17 anni, frequenta la classe quarta del Liceo musicale Liceo Golgi a Darfo Boario Terme e corre per Aido Artogne e in Fidal per l’Atletica Valle Camonica.

Nel corso delle premiazioni è intervenuto l’assessore allo Sport della Comunità Montana, Massimo Maugeri, che ha detto: “Complimenti ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, che, primeggiando nelle loro discipline, a livello nazionale e internazionale, portano in tutt’Italia e nel mondo il nome della Valle Camonica. Un grazie va anche alle varie società sportive che accompagnano, formano e sostengono questi nostri atleti, cosi come un plauso va alle loro famiglie, che fanno mille sacrifici per loro”. La serata è stata condotta dalle giornaliste Erica Calissi e Costanza Zanardini di Teleboario.