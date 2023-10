Valle Camonica: premiati Fausto Maroni, Manolo Bosio e Raffaello Colombo

giovedì, 19 ottobre 2023

Milano – Fausto Maroni, presidente dell’Associazione “Amici” di Ponte di Legno, Manolo Bosio, presidente de “L’arnica” di Berzo Demo e Raffaello Colombo, presidente di Camunia Soccorso con sede a Darfo Boario sono stati premiati in Regione Lombardia per l’attività svolta durante la pandemia. Un ringraziamento a tutti i dipendenti e volontari delle tre associazioni che operano in Valle Camonica.

“Semplicemente grazie! La Lombardia ringrazia gli operatori che hanno contribuito alla lotta contro il Coronavirus”, questo il messaggio che ha fatto da sfondo alla cerimonia a Palazzo Lombardia alla presenza del governatore Attilio Fontana e degli assessori regionali Guido Bertolaso e Simona Tironi.

Davanti ai rappresentanti della Federazione Volontari del Soccorso (FVS), la maggior parte dei quali provenienti dalla provincia di Brescia, l’assessore al Welfare Guido Bertolaso ha voluto evidenziare “come non siano mai sufficienti le volte per ringraziare chi, con professionalità e altruismo, ha contribuito al sostegno della popolazione sia nel momento più pesante della pandemia, sia nella fase delle vaccinazioni”.

“Basterebbe ripetere un ‘grazie’ per ognuno di voi – ha detto il presidente Fontana – è sempre un piacere potervi incontrare di persona per rinnovarvi la gratitudine di tutti i lombardi”.

L’assessore alla Formazione, Lavoro e Istruzione, Simona Tironi forte della sua ‘brescianità’ si è detta “orgogliosa di donne e uomini che senza mai risparmiarsi possono essere considerati campioni di altruismo”.

I RICONOSCIMENTI

Premiati con targa e pergamena

Rossano Carrisi – Direttore Unita’ di Crisi Fvs Covid-19

Daiana Turatti – Segreteria Unita’ di Crisi Fvs Covid-19

Giordano Forgioli – Responsabile Magazzini Dpi Est Lombardia Fvs

Aurelio di Leo – Confederazione Nazionale delle Misericordie d’italia Firenze

Daniele Mastrototaro – Responsabile Magazzino Dpi Ovest Lombardia Fvs

Alfredo Aliprandi – Coordinatore Logistica Unita’ di Crisi Fvs Covid-19

Rossano Carrisi ( ha ritirato per Federazione Volontari Soccorso Odv Ospitaletto – BS)

Premiati con pergamena

Facchetti Sergio Valentino Vicepresidente Fvs

Angeretti Giovanni Fisps Lombardia Akja Soccorso e Sicurezza Piste Sci Odv

Salvi Miro V.A.B. Volontari Autoambulanza Brembilla Odv

Persico Erik Croce Verde Bergamo Odv

Carminati Daniele Padana Emergenza Soc. Coop. Onlus

Astori Marco Padana Emergenza Sos Odv

Maroni Fausto Amici- Associazione Volontari Del Soccorso Odv

Bosio Manolo L’arnica Associazione Volontari Prot. Civ. Odv

Tirendi Damiana Bassabresciana Soccorso O.D.V.

Ferrari Marcello Soccorso Pubblico Calcinato Odv

Colombo Raffaello Camunia Soccorso Odv

Bresciani Silvana Cosp Bedizzole Odv – Centro Operativo Soccorso Pubblico

Gobbi Valeriano Volontari Croce Bianca Lumezzane Onlus

Falappi Maurizio Croce Verde Ospitaletto Odv

Bianchessi Fabio Gruppo Volontari Ambulanza Capriolo Odv

Martinelli Mauro Garda Emergenza Odv

Treccani Massimiliano Volontari Alpini di Prot. Civ. e Serv. Socio Sanitari Odv

Bongiovanni Francesca Soccorso Ambulanza Roncadelle Castel Mella Odv

Borione Fabrizio Volontari Ambulanza Nuvolento Van Odv

Mattiotti Matteo Valtenesi Soccorso O.D.V.

Contrini Flavio Valtrompia Soccorso Odv

Foglia Nicola Gruppo Volontari Soccorso Cologne

Garletti Pierluigi Centro Operativo Soccorso Pubblico – Cosp Mazzano Odv

Martinuzzi Giacomo Nucleo Volontari Anc Valle del Chiese Odv

Paolucci Ludovica Pubblica Assistenza Volontaria Bresciasoccorso Odv

Manenti Danilo Volontari Ambulanza Trenzano

Danieli Franco Cremona Soccorso

Rossi Maria Angela Soresina Soccorso Odv

Spada Giovanni Adda Soccorso Emergenza Soc. Coop Sociale Onlus

Cattaneo Armando Associazione Volontaria Croce San Nicolo’ Lecco Odv

Costadoni Annalisa Lecco Soccorso Cooperativa Sociale Onlus

Cecchetti Cristina Croce Lodigiana Odv

Lattuada Walter Croce d’oro Brianza Soc. Coop. Sociale Onlus

Sorrentino Gianni S.E.A. Soccorso Soc. Coop. Soc. Onlus

Alberti Fabio Varedo Soccorso Coop Sociale Onlus

Vagliasindi Teresa Angeli Assistenze Sanitarie Soc. Coop. Sociale

Formichella Cristian Astra Soccorso Pero Odv

Dall’aglio Ernesto Ata Soccorso – Societa’ Cooperativa Sociale

Ranzani Fernando Azzurra Soccorso Odv

Caselli Riccardo Mediolanum Soccorso Soc. Coop. Sociale Onlus

Di Benedetto Rossana Fraternita Di Misericordia Segrate Odv

Pennacchi Maurizio Pubblica Assistenza Senago Odv

Castellazzi Samuele Croce Verde Martesana Coop Soc. Onlus

Leuzzi Clara Soc. Coop. Sociale Inter S.O.S.

Pagnotta Maurizio Fraternita Di Misericordia Arese Odv

Bellocchio Barbara Mantova Soccorso Soc. Coop. Sociale Onlus

Busana Mara La Varesina Emergenza Soc. Coop. Sociale

Fatichenti Gionata Confederazione Nazionale Misericordie D’italia

Monaco Erika Confederazione Nazionale Misericordie D’italia

Di Leo Aurelio Confederazione Nazionale Misericordie D’italia

Giavante Silvia Croce Santa Lucia Odv.