Valle Camonica: ponte di Ceto “ammalorato”, SP88 chiude per lavori

sabato, 13 maggio 2023

Ceto – La Provincia di Brescia sta provvedendo alla manutenzione straordinaria del ponte lungo il ponte della SP 88 “Ceto – Cimbergo – Paspardo” al km 3+622 nel territorio comunale di Ceto, risultato, per una parte, ammalorato. Per consentire il proseguimento dei lavori si rende ora necessaria la chiusura della strada provinciale.

Dapprima è necessario demolire la parte dell’impalcato maggiormente ammalorata per poi posizionare nuove travi che consentiranno la riapertura di entrambe le corsie del ponte.

Sia per la demolizione che per la posa delle nuove travi è necessario il posizionamento di due grandi autogru, una da 100t ed una da 70t, prima e dopo il ponte.

Le dimensioni e l’ingombro necessario ai bracci delle autogrù per effettuare in sicurezza le lavorazioni previste non consentono il passaggio di alcun veicolo.

Serviranno quindi tre giorni di chiusura totale, previsti per mercoledì, giovedì e venerdì della prossima settimana (17,18 e 19 maggio).

Se tutte le delicate operazioni avranno buon esito, senza interruzioni o imprevisti, la strada verrà riaperta venerdì sera.

Serviranno poi alcuni giorni per la preparazione dei nuovi appoggi delle travi e durante questo periodo la strada rimarrà aperta ed il traffico gestito con il senso alternato gestito da semafori.

Al termine di queste lavorazioni, le autogrù verranno riposizionate per la posa delle nuove travi del ponte. Anche per queste ultime operazioni saranno necessarie tre giornate di chiusura completa (30 e 31 maggio e 1 giugno). Per le lavorazioni finali verrà ripristinato il senso unico alternato.

Per raggiungere i paesi di Paspardo e Cimbergo sarà necessario utilizzare la strada provinciale SP 88 “Ceto-Cimbergo-Paspardo” da Capo di Ponte.