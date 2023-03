Valle Camonica: nuovi bandi della Fondazione della Comunità Bresciana

giovedì, 16 marzo 2023

Brescia – Fondazione della Comunità Bresciana emana quattro nuovi bandi tematici. Contributi per 1 milione e 150mila euro. E’ interessata anche la Valle Camonica.

Sociale, Patrimonio, Cultura e Istruzione: quattro i bandi che inaugurano l’attività erogativa 2023 di Fondazione della Comunità Bresciana. La Fondazione – mettendo a disposizione contributi complessivi pari a 1 milione e 150mila euro – intende sostenere le organizzazioni e gli enti no profit del territorio di Brescia e provincia nella realizzazione di progetti di utilità sociale.

I bandi sono stati aperti ieri e si concludono il 28 aprile. I progetti per i quali le organizzazioni intendono chiedere un contributo devono inderogabilmente pervenire presso la Fondazione – in via telematica iscrivendosi ed accedendo all’area riservata dal sito www.fondazionebresciana.org – entro venerdì 28 aprile alle 12.30.

Possono presentare domanda i soggetti che operano ed abbiano sede operativa nel territorio della provincia di Brescia e che non perseguono finalità di lucro. Le risorse disponibili sono messe a disposizione da Fondazione Cariplo per le “erogazioni territoriali”.

Il Bando Sociale – con un budget di 550mila euro – intende finanziare in via prioritaria progetti di inserimento abitativo indirizzati a soggetti particolarmente fragili; progetti di attivazione della comunità che favoriscano la coesione sociale e lo scambio tra famiglie; progetti volti al contrasto del disagio psicologico adolescenziale e giovanile acuito anche dalla pandemia di Covid-19; progetti volti a contrastare violenze domestiche, nuove dipendenze, forme di bullismo, malattie sessualmente trasmissibili, abuso di alcol e di stupefacenti; infine progetti volti a dare sollievo a famiglie con a carico persone svantaggiate; progetti, da attuarsi nel periodo di chiusura scolastica estiva, destinati ai minori d’età compresa tra i 5 e i 16 anni.

Il Bando per la tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale – con un budget di 200mila euro – vuole individuare progetti in grado di stimolare nuove risposte ai bisogni della comunità bresciana nei settori sopra specificati.

Il Bando Cultura – con un budget di 150mila euro – intende finanziare in via prioritaria progetti volti all’apprendimento e all’approfondimento di una cultura scientifica ed economico-finanziaria da parte delle giovani generazioni; progetti rivolti all’ideazione e al potenziamento della ricerca e della sperimentazione delle arti visive; attività che incentivino la partecipazione attiva della popolazione al mondo dell’arte e della cultura, con particolare attenzione verso gli anziani; realizzazione di percorsi o incontri per ridurre i pregiudizi e le discriminazioni.

Il Bando Istruzione – con un budget di 250mila euro – intende infine finanziare in via prioritaria progetti di attività di “dopo scuola”; sostegno professionale in orario scolastico a studenti in difficoltà per condizioni fisiche e/o mentali; azioni mirate per l’integrazione scolastica di studenti stranieri; percorsi innovativi in grado di incentivare l’approfondimento delle materie scientifiche; percorsi in grado di incentivare le eccellenze formative; percorsi di Service Learning; progetti volti a sostenere il metodo didattico del Debate all’interno degli Istituti Scolastici; percorsi di formazione che favoriscano l’avvicinamento degli studenti al mondo del lavoro.

Tutti i bandi sono a raccolta erogazione, pertanto le organizzazioni proponenti, una volta preselezionate, dovranno raccogliere donazioni, secondo quanto indicato sul regolamento, che attestino il diretto coinvolgimento del territorio al fine di essere definitivamente ammesse tra gli assegnatari. Le donazioni verranno rese immediatamente disponibili all’ente proponente. I regolamenti dei bandi sono pubblicati sul sito web della Fondazione all’indirizzo www.fondazionebresciana.org – sezione “Bandi”.