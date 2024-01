sabato, 13 gennaio 2024

Malonno – Questo pomeriggio sono intervenuti i vigili del fuoco di Edolo e la protezione civile di Malonno per incendio sopra l’abitato di Malonno in località Miravalle. Un ettaro e mezzo in fino di sottobosco e bosco ceduo. Le cause sono al vaglio dei carabinieri forestali della stazione di Cedegolo. Le squadre sono rientrate per le 18.