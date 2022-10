Valle Camonica: Maugeri e Panteghini nuovi assessori in Comunità Montana

martedì, 4 ottobre 2022

Breno (Brescia) – In Comunità Montana di Valle Camonica sono stati nominati, a larghissima maggioranza, due assessori (in sequenza nelle foto): Massimo Maugeri e Alessandro Panteghini. Per il primo, amministratore di Bienno (Brescia), è un ritorno come assessore in Comunità Montana e avrà le deleghe a Turismo e Cultura, il secondo, sindaco di Breno (Brescia), si occuperà di Parco dell’Adamello, piste ciclabili e P rotezione Civile.

Nell’assemblea di ieri sera il capogruppo civico Mario Chiappini ha indicato i nomi dei due amministratori che entreranno nell’esecutivo della Comunità Montana di Valle Camonica e il presidente Sandro Bonomelli ha ringraziato l’assessore al Cultura uscente Attilio Cristini, ex amministratore di Darfo Boario Terme (Brescia) e indicato le deleghe per i due nuovi assessori. Nel dibattito sono intervenuti il sindaco di Capo di Ponte (Brescia), Andrea Ghetti, ed Elena Broggi, amministratrice di Ono San Pietro (Brescia). Quest’ultima ha evidenziato il problema della mancata rappresentanza di Darfo Boario Terme, la principale città della Valle Camonica, auspicando in futuro la possibilità di una collaborazione. All’assemblea era presente il primo cittadino di Darfo Boario Terme, Dario Colossi, che non ha preso la parola, mentre Massimo Maugeri ha ringraziato tutti i presenti per la nomina.