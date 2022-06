Valle Camonica, le sezioni Cai si ritrovano a Malga Val Sorda

domenica, 19 giugno 2022

Borno – Appuntamento annuale delle sezioni e sottosezioni del Cai di Valle Camonica. Quest’anno il tema è Montagnaterapia, ossia un approccio alla montagna nell’ottica di viverla ricevendone benessere e salute.

L’evento è in programma oggi, domenica 19 giugno, ed è il 25esimo raduno, organizzato quest’anno dal Cai Borno con il ritrovo a Malga Val Sorda, che sarà raggiunta partendo dalla Croce di Salven. Una giornata che vedrà il Cai impegnato in collaborazione con le Associazioni camune che si occupano di disabilità e con Dynamo Camp, che si occupa di terapia ricreativa per bambini ed adolescenti affetti da malattie croniche. Il programma prevede l’arrivo a Malga Val Sorda alle 11; alle 11:30 la Santa Messa, poi il pranzo e alle 14 intrattenimento musicale per i ragazzi. Alle 17 il rientro.