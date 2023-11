Valle Camonica: la Comunità Montana punta a creare un registro delle eccellenze

martedì, 28 novembre 2023

Breno (Brescia) – La Comunità Montana di Valle Camonica vuole creare un Registro delle “Eccellenze della Valle dei Segni”, per la promozione delle risorse territoriali della Valle Camonica. Dopo il buon esito della Mostra Mercato della Valle Camonica tenutasi in piazza Paolo VI a Brescia lo scorso 14 e 15 ottobre, in occasione di “Bergamo-Brescia Capitale della Cultura 2023”, sono state sviluppate azioni di promozione delle risorse del territorio a livello regionale, nazionale e internazionale, attraverso la partecipazione – con modalità concordate e con il coordinamento dell’assessorato al Turismo della Comunità Montana – a fiere, mostre, eventi espositivi e iniziative di promozione turistica in grado di rappresentare i prodotti, i contenuti e le esperienze uniche della Valle Camonica e per descrivere al meglio la varietà e la qualità delle competenze, delle produzioni, delle tipicità che caratterizzano in modo specifico la Valle in quanto risultato della sua storia millenaria, delle sue tradizioni e del suo saper fare (nella foto da sinistra massimo maugeri ed Enrico Dellanoce).

Possono partecipare al Registro le attività artigiane, commerciali, artistiche, culturali ed enogastronomiche che hanno sede legale – o sono comunque operanti – in Valle Camonica, che esprimono un forte legame con il territorio. In particolare, possono aderire: le ditte, le associazioni e gli organismi rappresentativi di reti o gruppi informali in grado, per struttura e capacità organizzative, di partecipare ad eventi, manifestazioni e fiere promozionali.

Il Registro delle “Eccellenze della Valle dei Segni” viene altresì istituito attraverso l’adesione a una delle seguenti reti promosse dalla Comunità Montana e dalle Associazioni territoriali: Segno Artigiano, la rete degli artigiani di qualità della Valle Camonica promossa dalla Comunità Montana; Valle Camonica in Tavola, la rete della ristorazione camuna promossa dalla Associazione Ristoratori di Valle Camonica; Sapori di Valle Camonica, la rete dei produttori agricoli locali; Segno Artistico, la rete delle residenze artistiche, degli artisti, dei musicisti e degli organizzatori-promotori di eventi culturali. Tutti questi attori potranno esprimere annualmente la volontà di partecipare al Registro delle “Eccellenze della Valle dei Segni” mediante la compilazione di uno specifico modulo di adesione.

La Comunità Montana si impegna a tenere aggiornato il Registro, a provvedere alla pubblicazione dello stesso sul suo sito internet istituzionale, ed effettua l’attività di iscrizione, controllo e monitoraggio avvalendosi di un Comitato Operativo appositamente istituito e composto dal Presidente, dall’Assessore all’Agricoltura, dall’Assessore al Turismo della Comunità Montana di Valle Camonica o loro delegati. Svolge le funzioni di presidente del Comitato l’assessore al Turismo della Comunità Montana, Massimo Maugeri, che a proposito della creazione del Registro spiega: “La Comunità Montana, dopo la felice esperienza della Mostra Mercato di Brescia, intende continuare a promuovere la Valle fuori dai suoi confini e per fare questo ha deciso di creare un albo dove inserire alcune eccellenze nel campo artigianale, artistico, enogastronomico, dal quale attingere durante questi eventi”.

Aggiunge Enrico Dellanoce, assessore alla Gestione del Territorio della Comunità Montana: “Grazie agli allevatori, agli agricoltori ed ai produttori del territorio, la Valle Camonica possiede un patrimonio enogastronomico inestimabile. Con il Registro delle Eccellenze che andremo a costituire potranno partecipare alla promozione dei loro prodotti in maniera ancor più capillare e diversificata”.

I soggetti che intendono entrare a far parte del Registro devono presentare domanda alla Comunità Montana di Valle Camonica – Servizio Cultura e Valorizzazione del Territorio – via mail, con gli allegati richiesti, al seguente indirizzo: uff.culturaturismo@cmvallecamonica.bs.it entro le ore 12 del giorno 29 dicembre 2023.

Premessa

La Comunità Montana di Valle Camonica intende sviluppare nei prossimi anni una serie di azioni di promozione delle risorse del territorio a livello regionale, nazionale e internazionale, attraverso la partecipazione a fiere, mostre ed eventi espositivi.

La modalità esemplare è quella sperimentata durante la Mostra Mercato della Valle Camonica tenutasi in Piazza Paolo VI a Brescia, in occasione di “Bergamo-Brescia Capitale della Cultura 2023”, nel periodo dal 14 al 15 ottobre 2023. Questa prima esperienza ha visto la partecipazione delle reti di collaborazione già istituite dalla Comunità Montana di Valle Camonica, quali la rete Segno Artigiano, Valle Camonica in Tavola e la rete delle residenze artistiche.

Per rappresentare al meglio la varietà e la qualità delle competenze, delle produzioni, delle tipicità che caratterizzano in modo specifico la Valle Camonica, in quanto risultato della sua storia millenaria, delle sue tradizioni e del suo saper fare, la Comunità Montana intende istituire un Registro denominato “Eccellenze della Valle dei Segni” con l’obiettivo di partecipare ad eventi ed iniziative di promozione turistica in grado di rappresentare i prodotti, i contenuti e le esperienze uniche della Valle Camonica.

A tal fine viene emanato il seguente Avviso che intende ricercare società ed aziende, associazioni, organismi rappresentativi di reti o gruppi informali, disponibili a partecipare, con modalità concordate e con il coordinamento dell’Assessorato al Turismo della Comunità Montana, ad eventi, manifestazioni e fiere promozionali.

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Il presente documento definisce le condizioni generali per la partecipazione al Registro delle “Eccellenze delle Valle dei Segni” per la promozione delle risorse territoriali della Valle Camonica, istituito dalla Comunità Montana di Valle Camonica.

La partecipazione al Registro delle “Eccellenze delle Valle dei Segni” persegue le seguenti finalità:

a) creare un circuito delle eccellenze artigianali, enogastronomiche, artistiche e culturali del territorio, identificate nelle realtà locali che esprimono il loro legame speciale con i valori e il patrimonio culturale della Valle Camonica;

b) condividere iniziative di promozione delle risorse culturali e turistiche della Valle Camonica verso un bacino di utenza esterno, al fine di accrescere la forza attrattiva del territorio anche a supporto delle politiche di sviluppo della Valle dei Segni.

Articolo 2 – Campo e modalità di partecipazione

Possono partecipare al Registro delle “Eccellenze delle Valle dei Segni” le attività artigiane, commerciali, artistiche, culturali ed enogastronomiche che hanno sede legale o sono comunque operanti in Valle Camonica, che esprimono un forte legame con il territorio.

In particolare, possono aderire al Registro le ditte, le associazioni e gli organismi rappresentativi di reti o gruppi informali in grado, per struttura e capacità organizzative, di partecipare ad eventi, manifestazioni e fiere promozionali.

Il Registro delle “Eccellenze delle Valle dei Segni” viene istituito attraverso l’adesione a una delle seguenti reti promosse dalla Comunità Montana e dalle Associazioni territoriali:

SEGNO ARTIGIANO: è la rete degli artigiani di qualità della Valle Camonica promossa dalla Comunità Montana. Ogni anno viene data la possibilità di aderire alla rete e in questo contesto di iscriversi al Registro delle “Eccellenze delle Valle dei Segni”, mediante la compilazione di uno specifico modulo di adesione.

VALLE CAMONICA IN TAVOLA: è la rete della ristorazione camuna promossa dalla Associazione Ristoratori di Valle Camonica. I ristoranti aderenti potranno esprimere annualmente la volontà di aderire al Registro delle “Eccellenze delle Valle dei Segni” mediante la compilazione di uno specifico modulo di adesione.

SAPORI DI VALLE CAMONICA: è la rete dei produttori agricoli locali, che potranno esprimere annualmente la volontà di partecipare al Registro delle “Eccellenze delle Valle dei Segni” mediante la compilazione di uno specifico modulo di adesione.

SEGNO ARTISTICO: è la rete delle residenze artistiche, degli artisti, dei musicisti e degli organizzatori/promotori di eventi culturali, che potranno esprimere annualmente la volontà di partecipare al Registro delle “Eccellenze delle Valle dei Segni” mediante la compilazione di uno specifico modulo di adesione.

Le richieste pervenute nelle modalità sopra indicate, verranno istruite dagli uffici competenti della Comunità Montana e in seguito sottoposte, periodicamente, al vaglio di un Comitato Operativo che deve esprimere il proprio parere vincolante. L’ingresso nel suddetto Registro permette ai soggetti aderenti di essere selezionati per poter partecipare a tutte le attività di promozione turistica previste dalla Comunità Montana.

Articolo 3 – Controllo e qualità

La Comunità Montana di Valle Camonica è organo di controllo sulla corretta applicazione delle presenti disposizioni. In particolare la Comunità Montana aggiorna il Registro delle “Eccellenze delle Valle dei Segni”, ne cura la pubblicazione sul sito internet istituzionale, ed effettua l’attività di iscrizione, controllo e monitoraggio avvalendosi di un Comitato Operativo appositamente istituito con la presenza di:

• Presidente, Assessore all’Agricoltura, Assessore al Turismo della Comunità Montana di Valle Camonica – o loro delegati. Svolge le funzioni di Presidente del Comitato l’Assessore al Turismo della Comunità Montana;

• il Responsabile del Servizio competente della Comunità Montana o suo delegato;

• il Referente della promozione turistica del territorio individuato dalla Comunità Montana.

Il Comitato Operativo si esprime sempre a maggioranza dei presenti.

Il Comitato Operativo, come definito sopra, svolge le seguenti funzioni:

1) esprime il proprio parere obbligatorio in ordine alle richieste di partecipazione al Registro delle “Eccellenze delle Valle dei Segni”;

2) definisce le attività e le modalità organizzative per la promozione territoriale mediante la partecipazione a fiere, mostre ed eventi, al fine di una promozione unitaria della Valle Camonica, la Valle dei Segni, in particolare al di fuori del suo territorio.

Articolo 4 – Partecipanti al Registro

I soggetti che intendano entrare a far parte del Registro devono presentare domanda alla Comunità Montana di Valle Camonica – Servizio Cultura e Valorizzazione del Territorio – Piazza Tassara 3, 25043 – Breno (Brescia) secondo le modalità previste nel presente documento. La domanda deve essere compilata e inoltrata via mail, con gli allegati richiesti, al seguente indirizzo: uff.culturaturismo@cmvallecamonica.bs.it entro le ore 12,00 del giorno 29 dicembre 2023.

Possono presentare domanda le imprese individuali o collettive, le cooperative, i consorzi, le associazioni che svolgano attività produttive, commerciali o di servizio ricadenti nella zona geografica della Valle Camonica, che rispondano ai requisiti definiti nelle presenti Disposizioni. All’inizio di ogni anno la Comunità Montana prende atto delle decisioni assunte dal Comitato Operativo e aggiorna l’elenco dei partecipanti al Registro, dandone notizia sui propri strumenti di comunicazione e sul sito internet www.cmvallecamonica.bs.it

Articolo 5 Coordinamento e informazioni

Per eventuali ulteriori informazioni sul Registro e sulle attività svolte, costituisce riferimento:

Comunità Montana di Valle Camonica – Piazza Tassara Nr. 3 a Breno (BS) – 25043 – Ufficio competente: Servizio Cultura e Valorizzazione del Territorio – telefono: 0364.324011 uff.culturaturismo@cmvallecamonica.bs.it e il sito internet www.cmvallecamonica.bs.it