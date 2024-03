Valle Camonica, Kickboxing: bilancio e risultati di una Lombardia KBG da applausi

martedì, 19 marzo 2024

Malegno – Bella atmosfera cantava Ghali in Good Times e così è stata l’aria respirata a Malegno (Brescia). La Camuna Kickboxing Academy, giovane società guidata dalla maestra Adriana Tricoci, ha organizzato il suo primo evento, dedicato a bambini e ragazzi, presso la palestra comunale del paese camuno. Al galà, nonostante la pioggia battente per tutta la giornata, hanno partecipato oltre 300 atleti e 25 società sportive provenienti da diverse regioni italiane.

Sui tatami bambini e ragazzi tra i 5 e i 15 anni sono stati impegnati in percorsi, prove al sacco e combattimenti di specialità come il PF, il KL e il LC riscuotendo meritati applausi da parte del pubblico presente. Centinaia di sportivi, appassionati di kickboxing o semplici spettatori hanno assistito ad uno spettacolo entusiasmante. “Naturalmente i riscontri positivi ottenuti ed il successo di presenze a Malegno è stato possibile grazie soprattutto ad un’organizzazione certosina da parte della grande famiglia della CKA che ha visto collaborare attivamente maestri ed atleti, amici e parenti, ognuno con impegno e dedizione alla causa comune: il good success dell’evento. Importante anche la disponibilità delle istituzioni del territorio e del presidente della FEDERKOMBAT Lombardia Giuseppe del Gaudio che hanno creduto fortemente in questa iniziativa. Ancora una volta i maestri della società camuna hanno centrato gli obiettivi di sensibilizzare i giovani alla pratica sportiva e a diffondere i valori positivi di uno sport come la kickboxing. La soddisfazione per le emozioni provate e il lavoro sin qui svolto è grande e permette di guardare con grande ottimismo alle prossime sfide“, commentano gli organizzatori.

La Camuna Kickboxing Academy si é piazzata al primo posto del medagliere per società con 12 ori, 22 argenti e 12 bronzi.

Coach:

Adriana Tricoci,

Luca Zani,

Davide Minoia,

Stefania Chiappini,

Michele Moretti,

Zalak Tarek e

Valentino Pelamatti.

Atleti della Camuna che hanno partecipato alla competizione:

Apolone Nicolò

Baffeli Aurora

Bassani Filippo

Bolis Andrea

Comegna Andrea

Damiolini Andrea

Garattini Emilio

Gazzoli Gabriele

Laffranchi Christian

Lupu Nicolas

Magri Gloria

Milesi Matteo

Moga Jessica

Panteghini Marco

Pellegrinelli Sueba

Pezzotta Daniele

Piccinelli Cheyenne

Piccinelli Colin

Poli Noemi

Ramic Dani

Sainini Carlo

Sandoni Christian

Santisi Giulia

Sorteni Eric

Sorteni Sofia

Tirla Kevin

Tosana Sara