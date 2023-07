Valle Camonica invasa dai motociclisti per il raduno Edolo-Mortirolo

domenica, 2 luglio 2023

Edolo (Brescia) – Buona la prima. Il motoraduno Edolo-Mortirolo ha richiamato nel weekend centinaia di motociclisti e turisti, anche dall’estero, in particolare dalla Svizzera che hanno voluto essere presenti alla manifestazione che è stata promossa dal Moto Club Edolo e dal Comune di Edolo con il patrocino della Fim.

I centauri hanno raggiunto Edolo, per il primo timbro, quindi sono saliti verso il Passo Mortirolo, percorrendo i diversi itinerari sia da Monno sia da Aprica e al passo che unisce Valle Camonica e Valtellina c’è stato il secondo timbro. “Siamo soddisfatti di questo primo appuntamento – afferma Luciano Mossini, assessore al turismo e grandi eventi del Comune di Edolo – che ha avuto un ritorno turistico per commercianti del nostro paese”. Da domani gli organizzatori penseranno già alla seconda edizione.

di A. Pa.