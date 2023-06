Valle Camonica, i risultati di Bersini, Romele e Scotti ai Campionati Italiani di Ciclismo paralimpico

lunedì, 26 giugno 2023

Codogno – Si sono svolti a Codogno i Campionati italiani di ciclismo paralimpico ai quali hanno partecipato tre atleti della Polisportiva Disabili Valcamonica.

Emanuele Bersini con la sua guida Matteo Benedetti è giunto quinto sia nella gara a cronometro che in quella in linea mentre Andrea Scotti ha concluso la gara a cronometro al nono posto.

Capitolo a parte per Giuseppe Romele che ha disputato sull’handbike la gara a cronometro per una nuova classificazione e come test in funzione delle gare di Paratriathlon: l’atleta della Polisportiva, che da poco indossa i colori anche delle Fiamme Azzurre, è giunto al quinto posto nella sua categoria con una media totale di 38km/h che nel Triathlon (specialità dell’atleta pisognese) sarebbe di ottimo livello.

Giuseppe Romele sarà impegnato nel prossimo weekend in una gara a La Coruna (Spagna) valida per la Coppa del Mondo di Paratriathlon.