Valle Camonica, esercitazione del Soccorso alpino

domenica, 30 luglio 2023

Valsaviore (Brescia) – In Val Salarno si è tenuta una delle esercitazioni previste nell’ambito dell’accordo tra il Cnsas Lombardo – V Delegazione Bresciana ed Enel Green Power, ambientata nella diga. I tecnici della Stazione di Media Valle, in presenza di alcuni funzionari Enel, hanno organizzato la simulazione di un intervento di recupero di una persona con malore, all’interno della struttura. Il figurante è stato raggiunto e sono state messe in atto le procedure tecnico-sanitarie di competenza del Cnsas. Poi il paziente è stato immobilizzato e recuperato con il cavalletto.

La Val Salarno, in Valsaviore, è uno dei due presidi camuni, insieme con il lago d’Avio, dove sono custoditi i kit di soccorso concessi da Enel in comodato d’uso al Cnsas, da utilizzare sia per gli interventi in ambienti di lavoro in quota, sia per quelli che riguardano, in generale, le persone che vanno in montagna.