Valle Camonica e Val di Scalve si spopolano sempre più: l’ultima ricerca

venerdì, 3 novembre 2023

Tirano (Sondrio) – Le valli e i paesi montani delle Lombardia si spopolano sempre più. Una ricerca sullo spopolamento realizzata da PoliS–Lombardia ha focalizzato la situazione nelle aree alpine con le previsioni sul decennio. Nelle 23 aree delle Comunità montane il calo medio della popolazione tra il 2022 e il 2023 è del 2,7% con un 6,25% in meno nell’area della Val di Scalve, seguita dalla Val Seriana (-4,2%), mentre in Valle Camonica (-2,5%) e Valchiavenna (-2,1%) dove il calo è contenuto, anche se ci sono paesi che hanno visto una fuga di giovani verso le città. In controtendenza invece la Media e l’Alta Valtellina.

Anche nelle previsioni sul decennio, la Valtellina dovrebbe mantenersi stabile come popolazione, mentre le valli bergamasche, Valle Camonica e Val Trompia avranno un’ulteriore diminuzione. Quest’ultima ricerca conferma lo studio effettuato un anno fa da Lino Balotti sulla Valsaviore. Invece in Valtellina la popolazione dovrebbe restare numericamente stabile. A questo fenomeno si accompagnerà l’invecchiamento: nel 2031 è prevista la la presenza di 55 anziani ogni 100 residenti. Partendo da questi dati, le istituzioni dovrebbero avviare politiche per invertire la tendenza e soprattutto rilanciare attività economiche per evitare la fuga dei giovani.