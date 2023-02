Valle Camonica e Sebino, i commenti dopo le elezioni regionali

martedì, 14 febbraio 2023

Valle Camonica – Il quadro politico lombardo dopo il voto di ieri e l’altro ieri è cambiato, con l’ascesa di Fratelli d’Italia, la tenuta della Lega e Partito Democratico, il crollo del M5Stelle e il Terzo Polo che non è riuscito a sfondare. I primi commenti dei candidati dopo le elezioni regionali.

Ecco i commenti:

Davide Caparini (Lega) riconfermato consigliere regionale con 9.196 voti: “Grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto e che hanno portato la Lega ad essere il primo partito in Valle Camonica. Ogni voto è una responsabilità che mi sento cucita addosso. Ora subito al lavoro per la nostra terra!”.

Diego Invernici (Fratelli d’Italia), neo consigliere regionale di Fratelli d’Italia: “Grazie ai 5.548 bresciani. Un grazie speciale al mio Paese, Pisogne. La mia non è una vittoria personale ma la vittoria di una comunità umana, valoriale ed identitaria”.

Francesco Ghiroldi (Lega): “E’ stata una bella, brevissima e strana competizione elettorale. Ringrazio coloro che mi hanno votato e sostenuto. La mia campagna elettorale è stata semplice, con il solo appoggio della gente comune, dei militanti leghisti, trasparente e senza compromessi, come da sempre è mia abitudine. Trasparenza e coerenza che ho sempre voluto nella mia esperienza da amministratore locale, non per nulla Piancogno, per oltre 30 anni, ha una chiara collocazione politica (Lega) forse unica in Valle Camonica. Questo, non sempre paga, ma a mio parere, in anni in cui la politica non appassiona più, bisogna sforzarsi di essere coerenti, altrimenti allontaneremo ancora più gente. In questi ultimi 5 anni, in Regione, ho fatto tutto ciò che era nelle mie possibilità per il mio territorio e sono orgoglioso delle battaglie storiche che abbiamo vinto. Grazie a tutti!”.

Massimo Maugeri (Forza Italia): “In queste ore tante sono state le telefonate di congratulazioni per il risultato personale e di rammarico per non essere stato eletto. Molti mi hanno detto: “sei stato bravo, perché in un mese hai fatto tutto da solo”.

Non è così! Sappiamo tutti che la politica camuna ha fatto altre scelte, ma non sono stato lasciato solo, sono stato sostenuto dall’affetto e dall’amicizia di tante persone, che ho conosciuto in questi anni ed in questo mese. Mi sono sempre sentito apprezzato e sostenuto da tantissima gente. Questa volta ho deciso di andare controcorrente, ho deciso di metterci la faccia e di dare la possibilità alla mia gente di rinnovare la nostra classe politica. E’ proprio il caso di dire che tanta gente ha deciso di correre con me !

Il mio paese, Bienno, mi ha sostenuto come sempre raggiungendo la percentuale più alta di tutta la Provincia in termini di votanti ed il record assoluto per il partito che mi ha candidato (69,20%). Diversi i paesi in Valle che mi hanno visto come il più preferenziato. Grazie a Bienno, grazie alla mia Valle, grazie all’esercito di persone che ha creduto in me ed è andato in ogni dove a cercarmi i voti, grazie a chi mi ha votato, grazie a Claudia Carzeri, che mi ha concesso questa opportunità, grazie alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto”.

Matteo Peluchetti (Partito Democratico): “La sconfitta è stata netta e avremo modo di parlarne con calma più avanti. Oggi però voglio ringraziare i 2007 bresciani che hanno scelto di scrivere il mio nome sulla scheda permettendomi di ottenere un risultato personale buono e sinceramente inaspettato. Grazie ai miei 180 concittadini (in realtà 209 considerando i casini del voto disgiunto…) che mi hanno permesso di essere il candidato più preferenziato nel comune di Sellero. Grazie al lavoro del PD Valle Camonica che ha portato preferenze da tutti i comuni della Valle, dove sono stato il candidato più preferenziato del centrosinistra, con risultati sorprendenti come quelli di Darfo, Capo di Ponte e Breno. Grazie ai ragazzi e alle ragazze del nostro comitato elettorale per l’immane lavoro di organizzazione della campagna.

E, infine, auguri ai nuovi consiglieri Emilio Del Bono e Miriam Cominelli. Sono due persone che rappresenteranno ottimamente Brescia e tutti i cittadini bresciani!”.