Valle Camonica: costituita la Rete Bresciana di Protezione civile. Nel weekend serie di iniziative sul territorio

giovedì, 12 ottobre 2023

Malegno – Il d.lgs. marzo 2017, n° 40, ha istituito il servizio civile universale che si attua attraverso programmi di intervento di elevata utilità sociale, articolati in progetti, realizzati in Italia o all’estero da enti pubblici o enti e organizzazioni privati senza scopo di lucro, iscritti in un apposito albo.

Il territorio provinciale ha offerto negli anni esempi di collaborazioni ed esperienze particolarmente importanti in tal senso con attività di sensibilizzazione e disseminazione significative e sistematica.

Attraverso questo Protocollo d’Intesa, la Provincia di Brescia, insieme a Comune di Brescia, Comune di Malegno, Associazione Comuni Bresciani, Ufficio Scolastico Provinciale, Unione degli Antichi Borghi di Valle Camonica, Consulta provinciale degli Studenti, Uni BS, Uni Catt, ACLI provinciali e altre associazioni e realtà territoriali, intende costituire una rete bresciana per la promozione, la diffusione e la conoscenza del Servizio Civile.

L’obiettivo è quello di promuovere la diffusione dei valori e della cultura del servizio civile, quale scelta volontaria dedicata al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, di educare alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica Italiana.

Questa rete sarà uno strumento utile per condividere azioni e strategie che coinvolgeranno tutto il territorio bresciano. Un’alleanza, in sintesi, per la promozione, la diffusione e l’orientamento, rivolta ai giovani, anche attraverso i canali social e la creazione di un Piano di Comunicazione per approfondire le strategie migliori per arrivare direttamente ai destinatari del messaggio.

I soggetti aderenti alla Rete potrebbero inoltre verificare la possibilità di proporre ai giovani, risultanti in esubero su alcuni progetti di servizio civile, di aderire ad altri progetti territoriali, promossi da altri enti.

La Rete organizzerà infine momenti di formazione per tutti i giovani che stanno svolgendo il servizio civile sul territorio bresciano. Sarà inoltre istituita una cabina di regia, composta dai rappresentanti delle parti, che avrà il compito di verificare l’efficacia delle attività svolte in relazione agli obiettivi da perseguire.

“IO NON RISCHIO”: BUONE PRATICHE DI PROTEZIONE CIVILE

Sabato 14 e domenica 15 ottobre anche il territorio della provincia di Brescia parteciperà alle giornate nazionali della campagna “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”.

La due-giorni, che chiuderà la Settimana Nazionale della Protezione Civile, porterà migliaia di volontarie e volontari ad animare punti informativi in tutta Italia, in oltre mille piazze, dalle grandi città alle isole minori, per diffondere quella cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno.

“Anche per il 2023 – ha dichiarato il Consigliere delegato alla Protezione Civile, Alberto Bertagna – il territorio bresciano ha aderito alla campagna “Io non Rischio”. Si tratta di un’opportunità importante per sensibilizzare i cittadini e ridurre di conseguenza i rischi legati a situazioni emergenziali. Negli ultimi anni i fenomeni metereologici sempre più violenti e intensi hanno messo a dura prova anche il nostro territorio. Diventa quindi essenziale istruire la popolazione su quali siano i comportamenti corretti da tenere in queste situazioni, in cui spesso la paura e l’agitazione prendono il sopravvento. Ringrazio quindi – ha concluso Bertagna – l’ufficio di Protezione Civile della Provincia di Brescia per l’incredibile lavoro di coordinamento portato avanti e i tanti volontari per la dedizione dimostrata anche in questa occasione.”

Io non rischio è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno. Io non rischio è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Sul sito ufficiale www.iononrischio.gov.it e sui profili social della Campagna (Facebook, Twitter e Instagram) è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma.

Per scoprire come ciascuno di noi può contribuire a ridurre rischi come terremoto, alluvione, maremoto, rischio vulcanico e incendi boschivi, è possibile partecipare ai numerosi appuntamenti attivati sul territorio bresciano. Di seguito l’elenco:

Venerdì 13 ottobre 2023

– Chiari, Villa Mazzotti, viale Giuseppe Mazzini, n. 39, dalle 9.00 alle 17.30 – Associazione Volontari Protezione Civile Chiari, Gruppo Comunale Castenedolo, Gruppo Comunale Urago d’Oglio, Gruppo Comunale Coccaglio, Gruppo Comunale Cologne, Gruppo Comunale Remedello

Sabato 14 ottobre 2023

Azzano Mella, Piazza Dante, dalle 9.00 alle 12.00 – Gruppo Intercomunale Capriano Azzano

Bione, Via Don Giuseppe Bazzoli n. 3, dalle 9.00 alle 18.00 – Gruppo Comunale di Bione

Brescia, Corso Zanardelli, dalle 9.00 alle 18.00 – CISOM

Carpenedolo, Piazza martiri della Libertà, dalle 9.00 alle 17.30 – Gruppo Comunale Carpenedolo

Chiari, Villa Mazzotti, viale Giuseppe Mazzini, n. 39, dalle 9.00 alle 17.30 – Associazione Volontari Protezione Civile Chiari, Gruppo Comunale Castenedolo, Gruppo Comunale Urago d’Oglio, Gruppo Comunale Coccaglio, Gruppo Comunale Cologne, Gruppo Comunale Remedello

Gavardo, Piazza De medici, dalle 10.00 alle 18.00 – Gruppo Comunale Gavardo

Gottolengo, Piazza XX Settembre, dalle 8.00 alle 13.00 – Gruppo Comunale di Gottolengo

Mazzano, Parcheggio Centro Commerciale Molinetto, dalle 14.00 alle 18.00 – Gruppo Comunale Mazzano

Palazzolo S/O, Viale Europa presso l’entrata ovest del Centro Commerciale Europa, dalle 14.30 alle 18.00 – Gruppo Comunale di Palazzolo S/O

Poncarale, Via Sorelle Girelli, n. 14, nel parcheggio della posta, dalle 9.00 alle 12.00 – Gruppo Comunale Poncarale

Rezzato, Via IV Novembre 1918 nel piazzale antistante l’ingresso della scuola Tito Speri, dalle 9.00 alle 18.00 – Gruppo Antincendio Boschivo Monte Regogna

San Zeno Naviglio, Via Roma 51 presso l’oratorio San Giovanni Bosco, dalle 14.00 alle 17.00 – Gruppo Comunale San Zeno Naviglio

Toscolano Maderno, zona ex centro ippico, dalle 9.00 alle 17.00 – Associazione Volontari di Protezione Civile IX comprensorio

Domenica 15 ottobre 2023

Botticino, Piazza del Mercato, dalle 10.00 alle 17.00 – Gruppo comunale di Botticino

Capriano del Colle, Piazza Mazzini, dalle 9.00 alle 12.00 – Gruppo intercomunale Capriano Azzano

Carpenedolo, Piazza martiri della Libertà, dalle 9.00 alle 17.30 – Gruppo Comunale Carpenedolo

Chiari, Villa Mazzotti, viale Giuseppe Mazzini, n. 39, dalle 9.00 alle 17.30 – Associazione Volontari Protezione Civile Chiari, Gruppo Comunale Castenedolo, Gruppo Comunale Urago d’Oglio, Gruppo Comunale Coccaglio, Gruppo Comunale Cologne, Gruppo Comunale Remedello

Mazzano, Parcheggio Centro Commerciale Molinetto, dalle 14.00 alle 18.00 – Gruppo Comunale Mazzano

Palazzolo S/O, Piazzale Giovanni XXIII presso il parcheggio fronte Municipio, dalle 14.30 alle 18.00 – Gruppo Comunale di Palazzolo S/O

Poncarale, Piazza Donatori di Sangue, dalle 9.00 alle 12.00 – Gruppo comunale Poncarale

Rezzato, Via IV Novembre 1918 nel piazzale antistante l’ingresso della scuola Tito Speri, dalle 9.00 alle 12.00 – Gruppo Antincendio Boschivo Monte Regogna

San Paolo, Piazza Aldo Moro, dalle 9.00 alle 12.00 – Gruppo Comunale Barbariga

San Zeno Naviglio, Via Diaz, n. 162 fronte chiesa parrocchiale, dalle 9.30 alle 12.30 – Gruppo Comunale San Zeno Naviglio

Toscolano Maderno, zona ex centro ippico, dalle 9.00 alle 17.00 – Associazione Volontari di Protezione Civile IX comprensorio

Urago d’Oglio, Piazza Marconi, dalle 9.00 alle 12.00 – Gruppo Comunale Urago d’Oglio

Lunedì 16 Ottobre 2023

Villa Carcina, presso il mercato settimanale, dalle 8.00 alle 12.30 – Volontari Agroforestale Protezione Civile Villa Carcina