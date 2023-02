Valle Camonica contro le mafie, “100 passi verso il 21 marzo”

mercoledì, 22 febbraio 2023

Malegno (Brescia) – Avviso pubblico, la rete dei Comuni contro le mafie e la corruzione e Libera, la rete delle associazioni contro le mafie presentano un calendario di iniziative che coinvolge il territorio in vista della XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che si terrà il 21 marzo a Milano.

Per la rete di Avviso Pubblico diventa l’occasione anche per presentare al territorio il nuovo referente provinciale, Paolo Erba, sindaco di Malegno, con l’obiettivo di allargare la compagine sociale. E’ importante sottolineare e ringraziare il ruolo significativo che svolge l’Associazione Comuni Bresciani a supporti delle campagne e della rete di Avviso Pubblico, nelle figure della presidente Cristina Tedaldi, sindaco di Leno e di Veronica Zampedrini, direttore.

Il percorso inizia sabato 25 febbraio in Palestra a Malegno, con l’incontro con don Luigi Ciotti, fondatore di Libera. Don Luigi ritorna in Valle Camonica per una serata di pensiero sull’attualità e di stimolo sul tema della Memoria contro le mafie.

Lunedi 27 febbraio, presso la Biblioteca di Gianico, toccherà a Orsolina De Rosa, referente territoriale di Libera Vallecamonica, dialogare con Chiara Corrao, nipote di Paolo e Rita Borsellino, sul tema dell’eredità della Memoria. Si tratta di un momento significativo per il comune di Gianico, che sta per dare il via ai lavori di ristrutturazione di Casa Felicia Bartolotta, centro comunale nato all’interno di un bene confiscato alle mafie e restituito al terzo settore di Valle.

Il testimone passa al Comune di Darfo che lunedì 13 marzo ospiterà Don Aniello Manganiello, storico parroco di Scampia e prete di frontiera che, stimolato dalla giornalista Eletta Flocchini, racconterà alle 20.30 presso il Centro Congressi la sua esperienza di lotta contro la camorra.

Chiuderà il percorso di appuntamenti la rappresentazione, voluta dal Comune di Brescia, dello spettacolo teatrale “Il mondo che non sarò”, tratto dal libro di don Ciotti “La classe dei banchi vuoti” e realizzato da Antonello Scarsi ed Elena Quaglia. Sarà il 17 marzo presso il Cinema Teatro Cristo Re a Brescia, con due repliche, la mattina per gli studenti e la sera per la cittadinanza.