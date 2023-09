Valle Camonica: contributi alle biblioteche per acquisto libri

martedì, 5 settembre 2023

Breno – Le biblioteche del Sistema Bibliotecario di Valle Camonica avranno a disposizione circa 130mila euro, con le risorse articolate in base ai volumi disponibili.

Le biblioteche più piccole, quelle che contano fino a 5mila volumi, hanno diritto a un contributo di 1.813 euro, quelle che possiedono da 5.001 a 20mila volumi riceveranno 4.232 euro, che salgono a 8.464 euro per le due biblioteche camune più fornite, quelle di Breno e Darfo Boario Terme, che superano i 20mila volumi.

“Tali risorse sono state messe a disposizione dal MIC in aggiunta a quelle che annualmente sono previste per il normale funzionamento della biblioteca, e non in sostituzione parziale o totale”, sottolinea Carlo Ducoli, direttore del Sistema Bibliotecario di Valle Camonica, ricordando che il Centro Operativo del Sistema Bibliotecario rimane a disposizione per ogni necessità, sia in merito alla gestione amministrativa delle risorse sia per la consulenza a carattere bibliografico e biblioteconomico.

Le condizioni di utilizzo imposte dal Ministero prevedono che le risorse assegnate a ciascuna biblioteca siano utilizzate per almeno il 70% per l’acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie (con codice Ateco principale 47.61) presenti sul territorio della provincia in cui si trova la biblioteca. Ove in tale territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie con codice Ateco principale 47.61, la biblioteca può effettuare gli acquisti nel territorio della regione. Inoltre, le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere rendicontate, attraverso le fatture emesse dalle librerie, entro non oltre il 31 dicembre 2023. Il Sistema Bibliotecario rimarca quanto sia importante procedere con la rendicontazione, che è condizione indispensabile per l’inoltro di una nuova richiesta per il 2024, se ce ne sarà occasione.

“Il bando, promosso per la prima volta nel secondo semestre 2020, in piena pandemia, ha permesso in questi ultimi anni di procedere con un importante lavoro di svecchiamento delle raccolte, andando a sostituire volumi spesso obsoleti o ammalorati con materiali nuovi ed aggiornati” commenta Massimo Maugeri (a destra nella foto), presidente del Sistema Bibliotecario di Valle Camonica e assessore alla Cultura della Comunità Montana di Valle Camonica, aggiungendo: “La speranza è che anche queste risorse aggiuntive contribuiscano a rendere sempre più attive e attrattive le nostre biblioteche”.

I CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE IN BASE AI VOLUMI

ANGOLO TERME da 5.001 a 20.000 volumi – 4.232 euro

ARTOGNE da 5.001 a 20.000 volumi – 4.232 euro

BERZO DEMO fino a 5.000 volumi – 1.813 euro

BERZO INFERIORE da 5.001 a 20.000 volumi – 4.232 euro

BIENNO da 5.001 a 20.000 volumi – 4.232 euro

PRESTINE fino a 5.000 volumi – 1.813 euro

BORNO da 5.001 a 20.000 volumi – 4.232 euro

BRAONE fino a 5.000 volumi – 1.813 euro

BRENO sopra i 20.000 volumi – 8.464 euro

CAPO DI PONTE da 5.001 a 20.000 volumi – 4.232 euro

CEDEGOLO da 5.001 a 20.000 volumi – 4.232 euro

CERVENO fino a 5.000 volumi -1.813 euro

CETO da 5.001 a 20.000 volumi – 4.232 euro

CEVO da 5.001 a 20.000 volumi – 4.232 euro

CIVIDATE CAMUNO da 5.001 a 20.000 volumi – 4.232 euro

CORTENO GOLGI fino a 5.000 volumi – 1.813 euro

DARFO BOARIO TERME sopra i 20.000 volumi – 8.464 euro

EDOLO da 5.001 a 20.000 volumi – 4.232 euro

ESINE da 5.001 a 20.000 volumi – 4.232 euro

GIANICO da 5.001 a 20.000 volumi – 4.232 euro

LOZIO fino a 5.000 volumi – 1.813 euro

MALEGNO da 5.001 a 20.000 volumi – 4.232 euro

MALONNO da 5.001 a 20.000 volumi – 4.232 euro

MONNO fino a 5.000 volumi 1.813 euro

NIARDO da 5.001 a 20.000 volumi 4.232 euro

ONO SAN PIETRO fino a 5.000 volumi 1.813 euro

PIANCOGNO da 5.001 a 20.000 volumi 4.232 euro

PONTE DI LEGNO da 5.001 a 20.000 volumi 4.232 euro

SAVIORE DELL’ADAMELLO fino a 5.000 volumi – 1.813 euro

SELLERO da 5.001 a 20.000 volumi 4.232 euro

SONICO da 5.001 a 20.000 volumi 4.232 euro

TEMU’ da 5.001 a 20.000 volumi 4.232 euro

VEZZA D’OGLIO da 5.001 a 20.000 volumi 4.232 euro

VIONE da 5.001 a 20.000 volumi 4.232 euro

