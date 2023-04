Valle Camonica, battaglia su centraline idroelettriche e corsi d’acqua

domenica, 23 aprile 2023

Esine (Brescia) – Gli ambientalisti tornano a far sentire la voce sull’acqua e chiedono l’intervento di Regione Lombardia su centraline idroelettriche e deflusso minimo dei corsi d’acqua. Dopo la petizione depositata nella precedente legislatura regionale, gli ambientalisti, in occasione della “Giornata mondiale della Terra“, hanno chiesto un nuovo intervento di Regione Lombardia con un dossier sull’acqua e la tutela del territorio. Due le azioni che saranno proposte: difesa del suolo, limitando il consumo, e controlli sulle centraline idroelettriche.

In Valle Camonica è stata organizzata una manifestazione sul torrente Resio, ormai prosciugato dalle scelte fatte nel corso degli anni dalle amministrazioni locali. Durante la manifestazione – organizzata dal Comitato Amici per il torrente Grigna e Comitato centraline idroelettriche per l’acqua che scorre – è stata ricordata l’importanza dei torrenti e in particolare il problema del torrente Resio, che è ormai asciutto. I due comitati hanno chiesto la revisione delle centrali idroelettriche in Valle Camonica e si uniranno alle iniziative che saranno proposte a livello regionale.

Nel corso della manifestazione Stefano Sandrinelli e Claudio Prandini hanno ribadito: “Rivogliamo l’acqua nei nostri torrenti e fiumi”. La battaglia è sul deflusso minimo garantito per legge e gli ambientalisti chiedono di verificare entrata ed uscita dell’acqua, con le rispettive temperature, dalle centraline idroelettriche.

di An. Col.