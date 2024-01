Valle Camonica, anche d’inverno servizio garantito da Poste Italiane

venerdì, 19 gennaio 2024

Ponte di Legno (Brescia) – Servizio garantito da Poste Italiane, anche nelle zone di montagna grazie a auto 4×4. In tutta la provincia bresciana i centri di recapito sono attrezzati al meglio per raggiungere anche le zone dove la neve rischia di rendere più difficile la consegna della corrispondenza

Anche durante la stagione invernale, quando in molte località la neve la fa da padrone, Poste Italiane conferma l’impegno per garantire un servizio di consegna della corrispondenza e dei pacchi puntuale, raggiungendo tutti i cittadini residenti nelle zone più complesse dal punto di vista meteorologico.

In Valle Camonica, per poter servire i cittadini residenti nelle località di montagna, tra cu i Ponte Legno e paesi dintorni, Val Saviore e Altopiano del Sole. Poste Italiane annovera nelle flotte dei Centri di Distribuzione di Edolo, Breno, Boario, Lumezzane e Valsabbia 67 Panda 4×4, mezzi dotati di un sistema di trazione integrale, che garantiscono il recapito anche in condizioni estreme e senza sosta per tutta la stagione.