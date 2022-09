Valcamonica Cup: domani la gara ciclistica Edolo-Monte Colmo

sabato, 3 settembre 2022

Edolo – Grande appuntamento ciclistico nella giornata di domani – domenica 4 settembre – a Edolo (Brescia). E’ in programma la terza gara – dopo quella di Berzo Inferiore e Ponte di Legno (nella foto l’arrivo al Gavia del 24 luglio scorso) – del Valcamonica Cup, circuito studiato e concepito per chi ama le grandi salite su strada.

Domani si terrà la IV edizione corsa ciclistica denominata “SuPer Colem” – salita al Monte Colmo, organizzata della Polisportiva Edolese. Il ritrovo è fissato tra le 7 e le 8:30 in piazza Mercato, alle 9:15 è prevista la partenza della gara e alle 13:30 le premiazioni in piazza Mercato in via Sora.