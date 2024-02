Val Saviore: due milioni dalla Regione per la strada provinciale 6

lunedì, 19 febbraio 2024

Cevo (Brescia) – Sono stati destinati da Regione Lombardia due milioni per gli interventi sulla strada provinciale 6 Cedegolo–Cevo–Saviore dell’Adamello, dove si sono verificate delle frane negli scorsi mesi, 400mila euro andranno invece per la messa in sicurezza della strada provinciale 345 delle Tre Valli a Campolaro, in territorio di Breno.

Queste due opere sono state finanziate, insieme ad altri 50 interventi a livello lombardo dal Pirellone. “Finanziamo – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Claudia Terzi – un totale di 52 interventi richiesti dalle Province coprendo integralmente i costi di realizzazione con 50milioni di euro. I cittadini, le imprese, il sistema economico-sociale della Lombardia deve poter usufruire di strade adeguatamente manutenute, sicure e funzionali”. “L’impegno della Regione – prosegue l’assessore Terzi – è costante. Il finanziamento odierno si aggiunge ai 35 milioni di euro stanziati pochi mesi fa per la manutenzione e il monitoraggio dei manufatti provinciali come ponti, gallerie e sottopassi”.

Alla provincia di Brescia sono stati assegnati 8 milioni e 46mila euro, per la sistemazione e manutenzione delle strade provinciali. L’intervento più consistente è sulla Sp6. Invece sul Sebino sono stati assegnati dalla Regione 687mila euro per l’intervento di manutenzione straordinarie e posa delle barriere di sicurezza della Sp 510 Sebina Orientale.

di Ch. P.