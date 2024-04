Unimont, presentazione del Villaggio degli Alpinisti: Lozio

giovedì, 4 aprile 2024

Edolo (Brescia) – Sarà presentato oggi il primo “Villaggio degli Alpinisti” di Regione Lombardia: Lozio. Il piccolo e incantevole borgo della Valle Camonica, Lozio, ha ottenuto il riconoscimento come “Villaggio degli Alpinisti”, diventando il primo in Lombardia e il sesto in Italia. Il villaggio di Lozio si distingue per la sua offerta turistica incentrata sulla qualità del paesaggio e per lo sviluppo sostenibile del territorio.

La presentazione è in programma oggi – giovedì 4 aprile – a partire dalle 15:45, al polo Unimont dell’Università degli Studi di Milano e sarà introdotta dalla professoressa Anna Giorgi, responsabile di Unimont dell’Università degli Studi di Milano, e responsabile spoke 7.4.1 progetto PNRR Agritech.

Seguiranno le relazioni di Alberto Ghedina, referente Cai del gruppo di lavoro dei Villaggi degli Alpinisti; Franco Capitanio, consigliere nazionale Cai e Coordinatore Sezione Cai Valle Camonica; Davide Franzoni, presidente Sezione Cai di Borno e Natale Gemmi, referente Villaggio degli Alpinisti del Comune di Lozio.